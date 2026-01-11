Видео
ВПЛ по-новому будут назначать помощь — что изменилось

ВПЛ по-новому будут назначать помощь — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 08:45
Финансовая поддержка переселенцев в 2026 году — о чем предупредили в Пенсионном фонде
Люди. Фото: Новини.LIVE

В Украине в январе 2026 года обновились условия для получения выплат на проживание внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым нужна поддержка. Изменения связаны с тем, что в стране вырос прожиточный минимум.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Читайте также:

Помощь на проживание ВПЛ

Выплаты ВПЛ продлятся еще на полгода, если среднемесячный доход на одного члена семьи не будет больше четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года показатель вырос до 2 595 гривен. Это означает, что предельный доход для получения помощи ВПЛ составляет 10 380 гривен.

Кому из ВПЛ не отменят помощь

Речь идет о:

  • людях с инвалидностью I и II группы;
  • пенсионерах, если размер их пенсионных выплат составляет не более 10 380 гривен;
  • детях с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки (и лицах из их числа до 23 лет).

В этот перечень в 2026 году также входят родители воспитатели, приемные родители и опекуны.

Ранее мы рассказывали, какой будет помощь для переселенцев в этом году. Кабмин Украины определил, что приоритетная задача государства — обеспечить этих людей жильем. Также мы писали, что в Украине заработала программа компенсаций за жилье, потерянное на ВОТ. На господдержку могут рассчитывать и ВПЛ.

выплаты переселенцы ВПЛ Пенсионный Фонд денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
