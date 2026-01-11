Финансовая поддержка переселенцев в 2026 году — о чем предупредили в Пенсионном фонде

Люди. Фото: Новини.LIVE

В Украине в январе 2026 года обновились условия для получения выплат на проживание внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым нужна поддержка. Изменения связаны с тем, что в стране вырос прожиточный минимум.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Помощь на проживание ВПЛ

Выплаты ВПЛ продлятся еще на полгода, если среднемесячный доход на одного члена семьи не будет больше четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года показатель вырос до 2 595 гривен. Это означает, что предельный доход для получения помощи ВПЛ составляет 10 380 гривен.

Кому из ВПЛ не отменят помощь

Речь идет о:

людях с инвалидностью I и II группы;

пенсионерах, если размер их пенсионных выплат составляет не более 10 380 гривен;

детях с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки (и лицах из их числа до 23 лет).

В этот перечень в 2026 году также входят родители воспитатели, приемные родители и опекуны.

