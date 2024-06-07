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Для украинцев готовят налоговые сюрпризы — каких изменений ждать

7 июня 2024 09:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоги в 2024 году для украинцев готовят ряд изменений
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские власти на второе полугодие готовят налоговые изменения. В частности, запланирован первый автоматический обмен информацией о финансовых счетах с налоговыми органами других государств, новые акцизы и налоги.

Об этом сообщает издание Delo.ua.

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Проверки и взаимодействие с налоговой

С 16 июня заработают новые правила, позволяющие налогоплательщикам взаимодействовать с Госналоговой службой в видеорежиме при рассмотрении материалов проверок и жалоб.

В то же время, с 1 июля уменьшатся сроки проверок сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих бюджетному возмещению.

Камеральные проверки будут проводить в течение 20 календарных дней, а сроки проведения документальных проверок бюджетного возмещения сократятся на 20 дней, до 40-ка.

В этом году не действует запрет на налоговые проверки для большинства налогоплательщиков. В частности, под проверки попадут представители бизнеса, деятельность которых считается рисковой.

Налоговики могут проводить проверки хозяйствующих субъектов, работающих в сфере производства/реализации подакцизной продукции.

С августа изменится механизм взаимодействия между налоговыми органами и Центральным депозитарием ценных бумаг и депозитарных учреждений. Фискалы получат доступ к информации о депозитарных счетах учредителей хозяйственных обществ.

Во втором полугодии заработает автоматический обмен данными о финсчетах между ГНС и налоговыми органами других государств.

"На практике это означает, что украинская налоговая узнает о том, кто из налоговых резидентов Украины имеет счета в иностранных финансовых учреждениях", — сообщают эксперты.

Новые налоги и акцизы

Также ожидает своего принятия законопроект №11090, предусматривающий повышение ставок акцизов на табачные изделия. Их привяжут к евро. Еще один важный законопроект №11256-2. Он должен привести акциз на основные виды топлива (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ, биотопливо) к уровню ставок, действующих в Европейском Союзе.

Ожидается, что до 2028 года повысится акцизный налог на сигареты и другую продукцию на 20-50% до 67/85 евро за 1 тыс. штук.

По планам, вырастут акцизы на горючее:

  • на 34-136% до 359 евро/1 тыс. л — бензин;
  • 330 евро/1 тыс. л — дизтопливо;
  • 70 евро/1 тыс. л — автогаз.

Также планируют повысить другие налоги и сборы. Возможно изменятся ставки НДС (с 20% до 23%) и военного сбора (1,5% до 5%).

Еще в правительстве наработали Национальную стратегию, где заложена идея перехода на прогрессивную шкалу ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Что еще стоит знать

Напомним, в Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.

Также мы писали, что власти намерены увеличить ставки акцизного налога на топливо и табак с целью приближения действующих норм к требованиям законодательства Европейского Союза. Известно, как это повлияет на кошелек простого потребителя.

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