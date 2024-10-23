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Для украинцев доступны выгодные тарифы — как платить меньше за электричество

23 октября 2024 09:23
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы на электричество — как украинцам платить меньше в отопительный сезон
Счета за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

В Украине население может платить за электроэнергию меньше, чем 4,32 грн/кВт-час. В частности, перейти на более выгодный тариф могут те, кто имеет только электрическое отопление.

Об этом рассказали эксперты в сфере энергетики.

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Как известно, для бытовых потребителей электроэнергии в стране тариф фиксирован. Его утвердил Кабинет Министров в конце мая этого года.

Так, согласно постановлению №632, обновлен тариф на электроэнергию для населения. Его повысили до 4,32 грн/кВт-ч.

Соответствующий тариф применяют с 1 июня 2024 года и будет действовать вплоть до 30 апреля 2025 года.

Кто имеет право на более низкие тарифы на свет

Перейти на тариф, который меньше фактически вдвое, можно исключительно в случае, если в энергетическом паспорте на объект указывается, что квартира или дом отапливаются электрической энергией.

По правилам, соответствующая норма действует в период с 1 октября по 30 апреля и распространяется на объем электричества в 2 тыс. кВт-ч в месяц. Такой тариф украинцам обойдется в 2,64 грн/кВт-ч.

Однако в случае превышения объемов потребления за месяц (2001 кВт-ч тока) весь использованный объем снова будет стоить по привычному тарифу в 4,32 грн/кВт-час.

Так, по подсчетам, 2000 кВтч обойдется гражданам в 5,28 тыс. грн, а выше — в 8,644 тыс. грн.

Соответствующая норма призвана поощрять граждан, имеющих электроотопление, тратить не более 2 тысяч кВт-ч.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, в техническом паспорте на квартиру или дом должен быть указан электрический тип отопления. Поэтому, если в доме отопление централизовано, но не работает или просто есть электрический теплый пол, то права на льготный тариф не будет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве финансов оценили возможное повышение тарифов на энергоносители. В ведомстве отметили, что во время полномасштабной войны такая мера возможна исключительно при условии предоставления достаточной и адресной помощи для защиты уязвимых домохозяйств.

Также мы писали некоторым клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз" могут вернуть средства по оплате счетов. Это может произойти в одном случае.

тарифы коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия отопительный сезон

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