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Для українців доступні вигідні тарифи — як платити менше за електрику

23 жовтня 2024 09:23
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на електрику — як українцям платити менше в опалювальний сезон
Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні населення може платити менше за електроенергію, аніж 4,32 грн/кВт-год. Зокрема, перейти на більш вигідний тариф можуть ті, хто має лише електричне опалення.

Про це розповіли експерти сфери енергетики.

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Як відомо, для побутових споживачів електроенергії в країні тариф є фіксованим. Його затвердив Кабінет Міністрів наприкінці травня цього року.

Так, згідно з постановою №632, оновлено тариф на електроенергію для населення. Його підвищили до 4,32 грн/кВт-год.

Відповідний тариф застосовують від 1 червня 2024 року і буде чинним аж до 30 квітня 2025 року.

Хто має право на нижчі тарифи на світло

Перейти на тариф, який менший фактично удвічі, можна виключно у разі, якщо в енергетичному паспорті на об'єкт зазначається, що квартира чи будинок опалюються електричною енергією.

За правилами, відповідна норма діє у період з 1 жовтня до 30 квітня і поширюється на обсяг електрики у 2 тис. кВт-год на місяць. Такий тариф українцям обійдеться у 2,64 грн/кВт-год.

Проте в разі перевищення обсягів споживання за місяць (2001 кВт-год струму), весь використаний обсяг знову буде коштувати за звичним тарифом у 4,32 грн/кВт-год.

Так, за підрахунками, 2000 кВт-год обійдеться громадянам у 5,28 тис. грн, а вище — у 8,644 тис. грн.

Відповідна норма покликана заохочувати тих громадян, які мають електроопалення, витрачати не більше 2 тисяч кВт-год. 

Щоб скористатися такою можливістю, у технічному паспорті на квартиру чи будинок має бути вказаний електричний тип опалення. Тому, якщо в оселі опалення централізоване, але не працює чи просто наявна електрична тепла підлога, то права на пільговий тариф не буде.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів оцінили можливе підвищення тарифів на енергоносії. У відомстві зазначили, що під час повномасштабної війни такий захід можливий виключно за умови надання достатньої та адресної допомоги для захисту вразливих домогосподарств.

Також ми писали деяким клієнтам газопостачальної компанії "Нафтогаз" можуть повернути кошти з оплати рахунків. Це може статися в одному випадку.

тарифи комунальні послуги ЖКГ електроенергія опалювальний сезон

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