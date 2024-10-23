Тарифи на електрику — як українцям платити менше в опалювальний сезон

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

В Україні населення може платити менше за електроенергію, аніж 4,32 грн/кВт-год. Зокрема, перейти на більш вигідний тариф можуть ті, хто має лише електричне опалення.

Про це розповіли експерти сфери енергетики.

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Як відомо, для побутових споживачів електроенергії в країні тариф є фіксованим. Його затвердив Кабінет Міністрів наприкінці травня цього року.

Так, згідно з постановою №632, оновлено тариф на електроенергію для населення. Його підвищили до 4,32 грн/кВт-год.

Відповідний тариф застосовують від 1 червня 2024 року і буде чинним аж до 30 квітня 2025 року.

Хто має право на нижчі тарифи на світло

Перейти на тариф, який менший фактично удвічі, можна виключно у разі, якщо в енергетичному паспорті на об'єкт зазначається, що квартира чи будинок опалюються електричною енергією.

За правилами, відповідна норма діє у період з 1 жовтня до 30 квітня і поширюється на обсяг електрики у 2 тис. кВт-год на місяць. Такий тариф українцям обійдеться у 2,64 грн/кВт-год.

Проте в разі перевищення обсягів споживання за місяць (2001 кВт-год струму), весь використаний обсяг знову буде коштувати за звичним тарифом у 4,32 грн/кВт-год.

Так, за підрахунками, 2000 кВт-год обійдеться громадянам у 5,28 тис. грн, а вище — у 8,644 тис. грн.

Відповідна норма покликана заохочувати тих громадян, які мають електроопалення, витрачати не більше 2 тисяч кВт-год.

Щоб скористатися такою можливістю, у технічному паспорті на квартиру чи будинок має бути вказаний електричний тип опалення. Тому, якщо в оселі опалення централізоване, але не працює чи просто наявна електрична тепла підлога, то права на пільговий тариф не буде.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів оцінили можливе підвищення тарифів на енергоносії. У відомстві зазначили, що під час повномасштабної війни такий захід можливий виключно за умови надання достатньої та адресної допомоги для захисту вразливих домогосподарств.

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