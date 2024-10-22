Тарифи на електрику та газ — у Мінфіні розповіли, чи чекати підвищення

Прилад обліку електроенергії. Фото: Unsplush

У Міністерстві фінансів оцінили можливе підвищення тарифів на енергоносії. У відомстві зазначили, що під час повномасштабної війни такий захід можливий виключно за умови надання достатньої та адресної допомоги для захисту вразливих домогосподарств.

Про це йдеться на порталі Мінфіну.

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Загроза підвищення тарифів на енергоносії

Як розповіли у Міністерстві фінансів, в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility немає прямого зобовʼязання для України щодо нових тарифів на енергоносії.

Там пояснили, що українська сторона спільно з міжнародними експертами розглядають різні варіанти підтримки енергостабільності країни, враховуючи значну шкоду, яку завдала Росія енергосистемі. У меморандумі допускаються різні потенційні варіанти реформування енергосистеми країни, проте прямої вимоги з підвищення тарифів немає.

Так, пʼять оновлень меморандумів містили блок про реформу енергосектору з потенційною можливістю підвищення тарифів на енергоносії як варіант вирішення проблем в енергосекторі через війну. Однак важливим є те, що відповідний захід стане можливим виключно за умови виділення достатніх та адресно спрямованих фінансів для захисту вразливих категорій громадян.

Як відомо, в Україні уряд фактично на початку повномасштабної війни запровадив мораторій на підвищення тарифів на природний газ, гарячу воду та опалення.

Водночас, вартість електроенергії в країні за час воєнного стану переглядали вже двічі. З 1 червня 2023 року уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год (із ПДВ), до того було 1,44 грн/кВт-год. У травні цього року уряд схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 4,32 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким клієнтам газопостачальної компанії "Нафтогаз" можуть повернути кошти з оплати рахунків. Це може статися в одному випадку.

Також ми писали, що восени 2024 року українцям почали надсилати "третю платіжку" за природний газ. Вона стосується оплати нової комунальної послуги — з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.