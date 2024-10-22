Тарифи на електрику та газ — у Мінфіні розповіли, чи чекати підвищення

Що буде з тарифами на електрику та газ в Україні — заява Мінфіну
У Міністерстві фінансів оцінили можливе підвищення тарифів на енергоносії. У відомстві зазначили, що під час повномасштабної війни такий захід можливий виключно за умови надання достатньої та адресної допомоги для захисту вразливих домогосподарств.
Про це йдеться на порталі Мінфіну.
Загроза підвищення тарифів на енергоносії
Як розповіли у Міністерстві фінансів, в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility немає прямого зобовʼязання для України щодо нових тарифів на енергоносії.
Там пояснили, що українська сторона спільно з міжнародними експертами розглядають різні варіанти підтримки енергостабільності країни, враховуючи значну шкоду, яку завдала Росія енергосистемі. У меморандумі допускаються різні потенційні варіанти реформування енергосистеми країни, проте прямої вимоги з підвищення тарифів немає.
Так, пʼять оновлень меморандумів містили блок про реформу енергосектору з потенційною можливістю підвищення тарифів на енергоносії як варіант вирішення проблем в енергосекторі через війну. Однак важливим є те, що відповідний захід стане можливим виключно за умови виділення достатніх та адресно спрямованих фінансів для захисту вразливих категорій громадян.
Як відомо, в Україні уряд фактично на початку повномасштабної війни запровадив мораторій на підвищення тарифів на природний газ, гарячу воду та опалення.
Водночас, вартість електроенергії в країні за час воєнного стану переглядали вже двічі. З 1 червня 2023 року уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год (із ПДВ), до того було 1,44 грн/кВт-год. У травні цього року уряд схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 4,32 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год.
Що ще варто знати
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