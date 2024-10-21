Рахунки за газ — Нафтогаз розповів, коли українці можуть повернути гроші

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Деякі клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз" можуть повернути кошти з оплати рахунків. Це може статися в одному випадку.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

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Як пояснили у компанії, кошти повертають тоді, коли була здійснена помилкова оплата за "блакитне паливо". Там розповіли, як необхідно діяти у таких випадках. Для цього створили спеціальну інструкцію, яка оприлюднена для споживачів на головному сайті.

Так, у разі помилково надісланих коштів споживач має слідувати затвердженому алгоритму дій, що допоможе повернути "кревні".

Які необхідні документи

Для цього необхідно підготувати такі документи:

написати заяву про повернення коштів на ім'я компанії, де необхідно описати ситуацію, а також зазначити дату та підписати;

платіжний документ про оплату (квитанція/чек/ банківська виписка);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

паспорт громадянина.

Також треба вказати номер телефону, адресу електронної пошти.

"Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть додатково довідку з реквізитами банку. Якщо необхідно перенести гроші з одного особового рахунку на інший, зазначте в заяві обидва особових рахунки та суму, яку необхідно перенести з одного рахунку на інший", — йдеться у повідомленні.

Всі документи потрібно надіслати:

на електронну пошту — client@gas.ua;

поштовим відправденням за адресою — м. Кропивницький, індекс 25009, вул. Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз Україна".

Що ще варто знати

Нагадаємо, восени 2024 року українцям почали надсилати "третю платіжку" за природний газ. Вона стосується оплати нової комунальної послуги — з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.

Також ми писали, що в Україні під час нового опалювального сезону 2024−2025 вартість централізованого опалення для більшості побутових споживачів залишиться незмінною. Тариф становитиме 1,65 тис. грн/Гкал.