Як зміняться ціни на світло, газ та воду з 1 вересня в Україні

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З наближенням опалювального сезону питання тарифів на комунальні послуги стає актуальним для багатьох українців. Незважаючи на те, що в жовтні більшість тарифів залишаться без змін, певні коригування все ж очікуються.

Про те, які будуть тарифи на комунальні послуги у жовтні, розповідає Pro Гроші.

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Ціни на світло з 1 жовтня

У жовтні для частини українців зміниться вартість електроенергії. Під час неопалювального періоду ціна для всіх споживачів складає 4,32 грн за кВт-год.

Проте з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року власники електроопалювальних систем матимуть можливість скористатися пільговим тарифом, якщо їх споживання не перевищить 2000 кВт-год на місяць. Згідно з урядовою постановою №632 від 31 травня, у такому випадку тариф буде знижено до 2,64 грн за кВт-год.

Також споживачі, які перейшли на зонні тарифи, продовжать економити на оплаті за електроенергію. Використання двозонного лічильника дозволяє платити за електроенергію за двома різними тарифами залежно від часу доби:

50% від основного тарифу під час нічного періоду мінімального навантаження (з 23:00 до 07:00);

повний тариф у всі інші години (з 07:00 до 23:00).

Тризонний лічильник розподіляє споживання електроенергії на три зони, і оплата здійснюється за трьома тарифами відповідно до часу:

1,5 тарифу (150% від стандартної ціни) — з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (години максимального навантаження);

повний тариф (100% від стандартної ціни) — з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (періоди напівпікових навантажень);

0,4 тарифу (40% від стандартної ціни) — з 23:00 до 07:00 (нічний період мінімального споживання).

Які будуть тарифи на газ

Основним постачальником газу для більшості споживачів в Україні є компанія "Нафтогаз", яка встановила фіксовану ціну на газ для населення до 30 квітня 2025 року. У жовтні в межах тарифного плану "Фіксований" кубометр газу коштуватиме 7,96 грн. Водночас у інших постачальників ціни коливаються від 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.

Як зміняться ціни на воду

У великих містах України підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення заборонено. Однак у менших населених пунктах місцева влада має право ухвалювати рішення щодо збільшення цін. Через це в деяких містах тарифи зросли на 40% з початку року, і це підвищення може тривати в жовтні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, енергетичний регулятор, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вносить зміни до методики формування цін на електроенергію для споживачів, які користуються послугами постачальника "останньої надії" (ПОН). Ці зміни наберуть чинності 1 жовтня і діятимуть до кінця поточного року.

Ми також писали, що нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко повідомив, що в разі підвищення тарифів, платіжки за світло зростуть на 25 коп/кВт∙год. Підвищення плати на електроенергію у майбутньому неминуче.