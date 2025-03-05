Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Для украинцев доступна помощь в 3 тыс. евро — какие условия arrow

Для украинцев доступна помощь в 3 тыс. евро — какие условия

5 марта 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплата до 3 тыс. евро — кто и где получит деньги от организации Help
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинские граждане, проживающие в западных регионах, могут подать заявки на финансовую помощь от Международной гуманитарной организации "Help". В рамках программы можно получить до 3 тыс. евро.

Об этом информируют организаторы программы.

Читайте также:

Кто получит до 3 тыс. евро в марте

Как отмечается, Международная организация "Help — Hilfe zur Selbsthilfe в Украине" в рамках реализации проекта "Укрепление громад и повышение устойчивости уязвимых групп населения по всей Украине" открыла регистрацию на оказание помощи для местных предпринимателей, пострадавших во время войны.

Грантовая поддержка касается бизнеса в таких областях:

  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковской;
  • Волынской;
  • Львовской;
  • Хмельницкой;
  • Черновицкой.

"Программа грантовой помощи микро и малых предприятий разработана для поддержки ремесленных и сервисных бизнесов. Только предприятия, относящиеся к этим категориям, будут иметь право на получение гранта", — говорится в сообщении.

Среди таких ремесел: столярство, пчеловодство, производство украшений, гончарство, керамика, текстильные искусства.

Среди сервисов: предоставление услуг по уборке и уходу за домами, ландшафтные услуги, фитнес-услуги, услуги по уходу за животными, ремонтные услуги.

Однако средства запрещается направлять на оплату услуг, выплату зарплаты, на аренду или ремонт помещения.

Как подать заявки и какие этапы отбора

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить специальную форму. Необходимо загрузить, заполнить заявку, а также документ для подписи.

Этапы отбора кандидатов следующие:

  • осуществление оценки бизнес-планов в соответствии с документами и информацией;
  • проведение собеседования с кандидатом.

В случае возникновения каких-либо вопросов или потребности в дополнительной помощи — можно обратиться к организаторам на е-почту.

Ранее мы рассказывали, что жители Кропивницкого смогут обратиться за помощью к УВКБ ООН. Офис заработал по привычному адресу с 5 марта.

Также мы писали, что некоторые граждане могут подать заявки на денежную помощь от БФ "Каритас Кривой Рог". Благотворители обнародовали критерии отбора претендентов на выплаты.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Реклама
Реклама
Реклама