Выплата до 3 тыс. евро — кто и где получит деньги от организации Help

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане, проживающие в западных регионах, могут подать заявки на финансовую помощь от Международной гуманитарной организации "Help". В рамках программы можно получить до 3 тыс. евро.

Об этом информируют организаторы программы.

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Как отмечается, Международная организация "Help — Hilfe zur Selbsthilfe в Украине" в рамках реализации проекта "Укрепление громад и повышение устойчивости уязвимых групп населения по всей Украине" открыла регистрацию на оказание помощи для местных предпринимателей, пострадавших во время войны.

Грантовая поддержка касается бизнеса в таких областях:

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Волынской;

Львовской;

Хмельницкой;

Черновицкой.

"Программа грантовой помощи микро и малых предприятий разработана для поддержки ремесленных и сервисных бизнесов. Только предприятия, относящиеся к этим категориям, будут иметь право на получение гранта", — говорится в сообщении.

Среди таких ремесел: столярство, пчеловодство, производство украшений, гончарство, керамика, текстильные искусства.

Среди сервисов: предоставление услуг по уборке и уходу за домами, ландшафтные услуги, фитнес-услуги, услуги по уходу за животными, ремонтные услуги.

Однако средства запрещается направлять на оплату услуг, выплату зарплаты, на аренду или ремонт помещения.

Как подать заявки и какие этапы отбора

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить специальную форму. Необходимо загрузить, заполнить заявку, а также документ для подписи.

Этапы отбора кандидатов следующие:

осуществление оценки бизнес-планов в соответствии с документами и информацией;

проведение собеседования с кандидатом.

В случае возникновения каких-либо вопросов или потребности в дополнительной помощи — можно обратиться к организаторам на е-почту.

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