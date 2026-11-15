Мужчина ловит рыбу. Фото: УНИАН

Рыбалка в Украине может повлечь за собой дополнительные расходы для тех, кто выбирает специально оборудованные водоемы. Новый закон разрешает субъектам аквакультуры предоставлять услуги любительского рыболовства на платной или бесплатной основе. В то же время документ не вводит общего обязательного сбора для всех рыболовов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины № 5018-IX.

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Придется ли платить за обычную рыбалку

Закон № 5018-IX "О стимулировании экономического развития отрасли рыбного хозяйства" не устанавливает общей платы за любительскую рыбалку. Его принятие не означает, что граждане должны покупать специальный билет или вносить плату за каждый выход на водоем.

Документ направлен прежде всего на развитие рыбного хозяйства, привлечение инвестиций и более эффективное использование водных биоресурсов. В частности, он предусматривает механизмы для развития аквакультуры и специального товарного рыбного хозяйства.

В то же время закон закрепляет гарантии свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования. То есть сам факт появления новых инвестиционных механизмов не означает, что все водоемы автоматически становятся платными для отдыха и рыбалки.

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Что предусматривает новый закон о рыбном хозяйстве

Закон создает условия для привлечения инвесторов в рыбное хозяйство. Речь идет, в частности, об использовании водных объектов для выращивания рыбы и ведения специального товарного рыбного хозяйства.

Для таких проектов могут предусматриваться отдельные условия использования водоемов и вылова водных биоресурсов. Однако эти механизмы касаются организации хозяйственной деятельности, а не введения обязательного платежа для каждого человека, приходящего на берег с удочкой.

Поэтому прежде чем делать выводы о платной рыбалке, важно различать любительский вылов для собственных нужд и хозяйственное использование водоемов.

Когда закон вступит в силу

По состоянию на 15 ноября 2026 года на официальной странице Верховной Рады закон № 5018-IX имеет статус "не вступившего в силу". Поэтому его положения не следует представлять как правила, которые уже действуют для всех рыболовов.

В заключительных положениях документа определен порядок вступления в силу отдельных норм. Таким образом, перед применением новых правил необходимо проверять актуальный статус закона и дату вступления в силу соответствующих положений.

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