Чоловік ловить рибу. Фото: УНІАН

Риболовля в Україні може передбачати додаткові витрати для тих, хто обирає спеціально облаштовані водойми. Новий закон дозволяє суб’єктам аквакультури надавати послуги любительського рибальства на платній або безоплатній основі. Водночас загального обов’язкового збору для всіх рибалок документ не запроваджує.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Закон України №5018-IX.

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Чи доведеться платити за звичайну риболовлю

Закон №5018-IX "Про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства" не встановлює загальної плати за любительську риболовлю. Його ухвалення не означає, що громадяни повинні купувати спеціальний квиток або сплачувати кошти за кожен вихід на водойму.

Документ спрямований насамперед на розвиток рибного господарства, залучення інвестицій та ефективніше використання водних біоресурсів. Зокрема, він передбачає механізми для розвитку аквакультури та спеціального товарного рибного господарства.

Водночас закон закріплює гарантії вільного доступу громадян до водних об'єктів загального користування. Тобто сам факт появи нових інвестиційних механізмів не означає, що всі водойми автоматично стають платними для відпочинку та риболовлі.

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Що передбачає новий закон про рибне господарство

Закон створює умови для залучення інвесторів у рибне господарство. Йдеться, зокрема, про використання водних об'єктів для вирощування риби та ведення спеціального товарного рибного господарства.

Для таких проєктів можуть передбачатися окремі умови використання водойм і вилову водних біоресурсів. Однак ці механізми стосуються організації господарської діяльності, а не запровадження обов'язкового платежу для кожної людини, яка приходить на берег із вудкою.

Тому перед тим, як робити висновок про платну риболовлю, важливо розрізняти любительський вилов для власних потреб і господарське використання водойм.

Коли закон почне діяти

Станом на 15 листопада 2026 року на офіційній сторінці Верховної Ради закон №5018-IX має статус такого, що не набрав чинності. Тому його положення не варто подавати як правила, які вже діють для всіх рибалок.

У прикінцевих положеннях документа визначено порядок набрання чинності окремими нормами. Отже, перед застосуванням нових правил потрібно перевіряти актуальний статус закону та дату початку дії відповідних положень.

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