Женщина с кошельком в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые выплачивали проценты по ипотечному жилищному кредиту в 2025 году, могут учесть часть этих расходов при оформлении налоговой скидки. Речь идет не о возврате всего ежемесячного платежа: в расчет включаются именно проценты. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо подать декларацию до конца 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Киевской области.

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За какие платежи по ипотеке можно вернуть деньги

В соответствии с подпунктом 166.3.1 Налогового кодекса Украины, в налоговую скидку можно включить часть суммы процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом.

Важно понимать разницу: речь идет не о всей сумме, которую человек ежемесячно перечисляет банку. Возврат касается именно процентов за пользование кредитом, а не погашения основной суммы долга.

Размер расходов, которые можно учесть при оформлении скидки, определяется в соответствии с правилами статьи 175 Налогового кодекса Украины. Поэтому сумма возврата зависит от расчета в соответствии с законодательными требованиями.

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Какие документы необходимы для возврата средств

Чтобы воспользоваться налоговой скидкой, налогоплательщику необходимо подтвердить фактически понесенные расходы. Для этого нужно хранить платежные и расчетные документы, подтверждающие уплату процентов по ипотеке.

Если имеется договор, его копию также необходимо подать вместе с декларацией. Именно эти документы помогут подтвердить сумму расходов, которую человек хочет учесть при расчете налоговой скидки.

Когда истекает срок для оформления скидки

Украинцы, которые выплачивали проценты по ипотечному жилищному кредиту в течение 2025 года, должны подать декларацию об имущественном положении и доходах до 31 декабря 2026 года включительно.

По истечении этого срока перенести право на налоговую скидку за соответствующий год на последующие периоды нельзя. Поэтому заемщикам, у которых есть подтверждение уплаченных процентов, стоит проверить документы и не откладывать подачу декларации на последние дни года.

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