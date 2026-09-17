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Главная Финансы Дизельное топливо по 115 грн: сколько придется заплатить за полный бак

Дизельное топливо по 115 грн: сколько придется заплатить за полный бак

Ua ru
17 сентября 2026 15:40
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Цены на дизельное топливо — 115 грн до конца года: из-за чего они могут вырасти
Автомобили на дорогах. Фото: Новини.LIVE

В Украине дизельное топливо продолжает дорожать, а к концу года его стоимость может приблизиться к 115 грн за литр. Такой сценарий означает для водителей существенное увеличение расходов на каждую заправку: заправка бака объемом 50 литров может подорожать более чем на 800 грн по сравнению с нынешней средней ценой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на День.LIVE

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Какой может стать цена дизельного топлива

Финансовый аналитик Виктор Гальчинский заявил, что резкого скачка стоимости топлива в ближайшее время может не произойти. По его словам, в Украине остаются запасы топлива, которые были закуплены по прежним ценам, поэтому они могут некоторое время сдерживать подорожание на АЗС.

В то же время ситуация на топливном рынке Европы может создавать дополнительные риски для Украины. Именно европейские поставки имеют большое значение для украинского рынка топлива, поэтому изменения цен и доступности ресурса за рубежом могут отражаться и на внутренней стоимости дизельного топлива.

Гальчинский также обратил внимание на логистические риски и ситуацию на мировом рынке нефти.

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"Если ничего не изменится, то к концу года цена на дизельное топливо может составить 115 гривен", — заявил аналитик.

В то же время это сценарный прогноз, а не установленная будущая цена. Фактическая стоимость дизельного топлива будет зависеть от ситуации на внешних рынках, поставок, курса валют, логистики и ценовой политики украинских сетей АЗС.

Сколько стоит дизельное топливо сейчас

По состоянию на 17 сентября 2026 года средняя цена дизельного топлива в Украине составляет около 98,53 грн за литр. За сутки средняя стоимость выросла примерно на 32 копейки, а цены на разных АЗС находятся примерно в пределах от 94,99 до 99,90 грн за литр.

Еще в начале сентября дизельное топливо стоило в среднем около 91,77 грн/л, то есть за первую половину месяца средняя цена выросла примерно на 6,76 грн за литр.

Таким образом, водители уже сейчас тратят на заправку автомобилей больше, чем в начале месяца.

Сколько будет стоить бак по цене 115 грн

Если прогноз в 115 грн за литр оправдается, разница с нынешней средней ценой составит около 16,47 грн на каждый литр.

Для водителя это будет означать следующие расходы:

  • 20 литров — 2 300 грн вместо примерно 1 971 грн сейчас, то есть на 329 грн больше;
  • 40 литров — 4 600 грн вместо примерно 3 941 грн, переплата составит 659 грн;
  • 50 литров — 5 750 грн вместо примерно 4 927 грн, то есть 823 грн дополнительных расходов;
  • 60 литров — 6 900 грн вместо примерно 5 912 грн, или почти на 988 грн больше.

Итак, если автомобиль имеет бак на 50 литров и водитель заправляет его полностью, при цене 115 грн/л одна такая заправка обойдется примерно в 5 750 грн.

Если же автомобилист расходует около 100 литров дизельного топлива в месяц, его расходы на топливо при такой цене составят 11 500 грн. При нынешней средней цене это около 9 853 грн, поэтому разница составит примерно 1 647 грн в месяц.

Почему дизельное топливо может дорожать

Одним из факторов для украинского рынка остается зависимость от импортного топлива и европейского рынка. Если в Европе будут возникать проблемы с доступностью дизельного топлива или подорожают поставки, это может увеличить расходы украинских импортеров.

Влияют и мировые цены на нефть. По состоянию на 17 сентября нефтяные котировки остаются высокими: рост стоимости нефти выше 100 долларов за баррель уже отражается на стоимости топлива на различных рынках.

Отдельным фактором является налоговая нагрузка. С 1 января 2026 года ставка акциза на дизельное топливо в Украине составляет 253,8 евро за 1 000 литров, тогда как в 2025 году она составляла 215,7 евро. То есть ставка выросла на 38,1 евро за 1 000 литров.

Что это будет означать для бюджета водителя

Если дизельное топливо действительно будет стоить 115 грн за литр, больше всего подорожание ощутят автомобилисты, которые регулярно пользуются машиной и проезжают большие расстояния.

Например, при расходе 8 литров на 100 км поездка на 300 км потребует около 24 литров дизеля. При нынешней средней цене это примерно 2 365 грн, а по цене 115 грн/л — уже 2 760 грн.

Разница составит около 395 грн только на топливе за одну поездку на 300 км.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где украинцы переплачивают за удобство при доставке, пользовании почтоматами и поездках на такси. Даже небольшие доплаты в 10–50 грн могут за месяц превратиться в сотни гривен лишних расходов. Поэтому перед оплатой стоит сравнивать полную стоимость услуги и возможные альтернативы.

Также Новини.LIVE сообщали, что неисправный или не поверенный счетчик может повлиять на сумму в коммунальной платежке. Если показания не передаются вовремя или прибор утратил действительность для расчетов, объем потребления могут определить по другим правилам. Поэтому стоит регулярно проверять показания, статус счетчика и правильность начислений.

цены на топливо АЗС топливо расходы дизель
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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