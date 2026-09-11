Цены на топливо 11 сентября: сколько стоят бензин, дизель и газ

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Перед выходными водителям придется тратить больше на заправку автомобиля. Средняя цена на бензин А-95 за неделю выросла более чем на гривну за литр, а дизельное топливо приблизилось к 94 грн. Для поездки на 300 км это означает дополнительные расходы, которые стоит учесть в бюджете выходных. Цены на топливо в Украине увеличивают расходы водителей на каждую поездку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Как изменились цены на топливо

По последним доступным данным на 10 сентября, средняя цена бензина А-95 составляла около 83,33 грн за литр. Для сравнения, 4 сентября этот вид топлива стоил в среднем 82 грн за литр.

Дизельное топливо подорожало с 92,40 до 93,30 грн за литр. Автогаз за неделю изменился незначительно — с 43,38 до 43,44 грн за литр.

Таким образом, наибольший рост зафиксирован по бензину А-95 — примерно на 1,33 грн за литр. Дизель подорожал примерно на 90 копеек, а газ — всего на 6 копеек.

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В то же время цена зависит от конкретной сети АЗС. На отдельных заправках бензин А-95 стоит более 86 грн за литр, дизель — почти 97 грн, тогда как на некоторых станциях цены остаются ниже среднерыночных.

Сколько стоит заправить автомобиль

Если заправлять автомобиль на 50 литров, бензиновый бак обойдется примерно в 4 166,50 грн. За такое же количество дизельного топлива придется заплатить 4 665 грн, а автогаза — 2 172 грн.

Для сравнения: 4 сентября 50 литров бензина стоили бы 4 100 грн, дизеля — 4 620 грн, а газа — 2 169 грн.

Таким образом, за неделю полный бак подорожал примерно на:

66,50 грн для бензинового автомобиля;

45 грн для дизельного автомобиля;

3 грн для автомобиля на газе.

Больше всего рост расходов ощутят владельцы бензиновых машин. Для водителей, которые заправляют авто не полностью, а на 20–30 литров, разница будет меньше, но при регулярных поездках она постепенно будет накапливаться.

Сколько придется переплатить за поездку

Чтобы оценить влияние новых цен на бюджет, возьмем условную поездку на 300 км. Для расчета возьмем средний расход 8 литров на 100 км для бензинового и дизельного автомобиля и 10 литров на 100 км для автомобиля на газе.

При таком расходе бензиновый автомобиль израсходует на маршрут 24 литра топлива. По нынешней средней цене это составит 1 999,92 грн, тогда как 4 сентября такая же поездка стоила бы 1 968 грн.

Таким образом, переплата за маршрут длиной 300 км составит примерно 31,92 грн.

Дизельному автомобилю для преодоления 300 км также понадобится 24 литра. Заправка обойдется в 2 239,20 грн, что на 21,60 грн больше, чем в начале недели.

Автомобиль на газе при расходе 10 литров на 100 км израсходует 30 литров топлива. Поездка обойдется примерно в 1 303,20 грн, а переплата по сравнению с 4 сентября составит всего 1,80 грн.

Таким образом, для поездки на 300 км ориентировочно потребуется:

бензиновому автомобилю — около 2 000 грн;

дизельному автомобилю — примерно 2 239 грн;

автомобилю на газе — около 1 303 грн.

Это расчет только расходов на топливо, без учета парковки, платных дорог, технического обслуживания и других расходов во время поездки.

Что означает подорожание для бюджета выходных

Если автомобиль расходует 8 литров бензина на 100 км, то каждые 100 км сейчас обходятся примерно в 666,64 грн. Для дизельного автомобиля с таким же расходом это 746,40 грн, а для газового автомобиля с расходом 10 литров — 434,40 грн.

Подорожание на гривну за литр может показаться незначительным, но на длинной дистанции оно накапливается. Например, на поездку в 500 км бензиновый автомобиль с расходом 8 литров на 100 км потратит около 3 333 грн, а дополнительные расходы по сравнению с 4 сентября составят примерно 53 грн.

Поэтому перед поездкой стоит не только проверить уровень топлива, но и заранее рассчитать расходы по маршруту. Это поможет понять, сколько денег останется на другие расходы — питание, парковку или отдых.

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