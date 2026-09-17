Ціни на дизель по 115 грн до кінця року: через що можуть зрости

Автівки на дорогах. Фото:Новини.LIVE

В Україні дизельне пальне продовжує дорожчати, а до кінця року його вартість може наблизитися до 115 грн за літр. Такий сценарій означатиме для водіїв суттєве збільшення витрат на кожну заправку: бак на 50 літрів може подорожчати більш ніж на 800 грн порівняно з нинішньою середньою ціною.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на День.LIVE

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Якою може стати ціна дизеля

Фінансовий аналітик Віктор Гальчинський заявив, що різкого стрибка вартості пального найближчим часом може не відбутися. За його словами, в Україні залишаються запаси пального, які були закуплені за попередніми цінами, тому вони можуть певний час стримувати подорожчання на АЗС.

Водночас ситуація на паливному ринку Європи може створювати додаткові ризики для України. Саме європейські поставки мають значне значення для українського ринку пального, тому зміни цін та доступності ресурсу за кордоном можуть відображатися і на внутрішній вартості дизеля.

Гальчинський також звернув увагу на логістичні ризики та ситуацію на світовому ринку нафти.

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"Якщо нічого не зміниться, то 115 гривень за дизель на кінець року може бути", — заявив аналітик.

Водночас це сценарний прогноз, а не встановлена майбутня ціна. Фактична вартість дизеля залежатиме від ситуації на зовнішніх ринках, поставок, курсу валют, логістики та цінової політики українських мереж АЗС.

Скільки дизель коштує зараз

Станом на 17 вересня 2026 року середня ціна дизельного пального в Україні становить близько 98,53 грн за літр. За добу середня вартість зросла приблизно на 32 копійки, а ціни на різних АЗС перебувають приблизно в межах від 94,99 до 99,90 грн за літр.

Ще на початку вересня дизель коштував у середньому близько 91,77 грн/л, тобто за першу половину місяця середня ціна зросла приблизно на 6,76 грн за літр.

Таким чином, водії вже зараз витрачають більше на заправку автомобілів, ніж на початку місяця.

Скільки коштуватиме бак за ціною 115 грн

Якщо прогноз у 115 грн за літр справдиться, різниця з нинішньою середньою ціною становитиме близько 16,47 грн на кожному літрі.

Для водія це означатиме такі витрати:

20 літрів — 2 300 грн замість приблизно 1 971 грн зараз, тобто на 329 грн більше;

40 літрів — 4 600 грн замість приблизно 3 941 грн, переплата становитиме 659 грн;

50 літрів — 5 750 грн замість приблизно 4 927 грн, тобто 823 грн додаткових витрат;

60 літрів — 6 900 грн замість приблизно 5 912 грн, або майже 988 грн більше.

Отже, якщо автомобіль має бак на 50 літрів і водій заправляє його повністю, за сценарію 115 грн/л одна така заправка обійдеться приблизно у 5 750 грн.

Якщо ж автомобіліст витрачає близько 100 літрів дизеля на місяць, його витрати на пальне за такої ціни становитимуть 11 500 грн. За нинішньої середньої ціни це близько 9 853 грн, тому різниця становитиме приблизно 1 647 грн на місяць.

Чому дизель може дорожчати

Одним із факторів для українського ринку залишається залежність від імпортного пального та європейського ринку. Якщо в Європі виникатимуть проблеми з доступністю дизеля або дорожчатимуть поставки, це може збільшувати витрати українських імпортерів.

Впливають і світові ціни на нафту. Станом на 17 вересня нафтові котирування залишаються високими: зростання вартості нафти вище 100 доларів за барель уже відображається на вартості пального на різних ринках.

Окремим фактором є податкове навантаження. З 1 січня 2026 року ставка акцизу на дизельне пальне в Україні становить 253,8 євро за 1 000 літрів, тоді як у 2025 році вона становила 215,7 євро. Тобто ставка зросла на 38,1 євро за 1 000 літрів.

Що це означатиме для бюджету водія

Якщо дизель справді коштуватиме 115 грн за літр, найбільше подорожчання відчують автомобілісти, які регулярно користуються машиною та проїжджають великі відстані.

Наприклад, при витраті 8 літрів на 100 км поїздка на 300 км потребуватиме близько 24 літрів дизеля. За нинішньої середньої ціни це приблизно 2 365 грн, а за ціною 115 грн/л — уже 2 760 грн.

Різниця становитиме близько 395 грн лише на пальному за одну поїздку на 300 км.

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