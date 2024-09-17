Денежная помощь раненым детям — как получить 11 тыс. грн

Детям, пострадавшим от войны, доступна помощь в 11 тыс. грн — детали
Украинцы могут оформить денежную помощь от благотворительной организации "СОС Дитячі містечка" на детей, пострадавших от войны. Речь идет о получении малышами физических повреждений в результате боевых действий.
Об этом сообщается на портале организации.
Кто может получить помощь
Там отметили, что в результате войны в Украине погибли 559 детей, а почти 1,5 тысячи — получили ранения разной степени тяжести.
"К сожалению, с каждым днем эта цифра растет. Обстрелы россиян становятся более жестокими, и страдает больше гражданского населения. Все эти дети и их семьи нуждаются в поддержке", — говорится в сообщении.
В рамках программы, кроме денег, оказывают такую помощь:
- помощь в прохождении реабилитации в лучших заведениях страны;
- помощь с лекарствами и средствами реабилитации;
- помощь в прохождении медобследования;
- индивидуальную психологическую и логопедическую помощь;
- индивидуальные онлайн занятия по школьной программе
- гуманитарную помощь;
- юридическую помощь: консультации, сопровождение в оформлении инвалидности, соцвыплат;
- другие услуги в соответствии с потребностями.
Где доступны выплаты и как оформить
Проект распространяется на всю территорию страны. При этом помощь могут получить семьи с детьми, которые находятся в Украине или за ее пределами.
Единоразовая денежная помощь выплачивается на каждого ребенка, который получил ранение в результате вторжения РФ, и составляет 11 тыс. гривен.
Чтобы подать заявление, нужно заполнить форму по этой ссылке.
Более подробную информацию можно получить по телефону +380 95 790 14 16.
Что еще стоит знать
Напомним, некоторые категории граждан могут еще получить единовременную денежную помощь, посвященную Дню Независимости-2024. Соответствующие заявления на выплаты будут принимать еще более месяца.
Также в сентябре 2024 г. в одном из регионов граждане смогут получить средства от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Одним из условий права на такую помощь есть низкие доходы претендентов в Черкассах.
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