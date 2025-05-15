Выплаты для детей переселенцев — кто получит целевую помощь

Ребенок на руках. Фото: Freepik

Религиозная миссия "Каритас-Спес Одесса" в сотрудничестве с другими благотворителями реализует проект по оказанию поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, на этот раз денежную помощь предоставят на покупку планшетов для детей.

Об этом говорится в сообщении организаторов.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о помощи детям-ВПЛ

Как отмечается, программа по приобретению планшетов предназначена для детей семей-ВПЛ в Одессе из Херсонской области, которые учатся дистанционно или на смешанной форме обучения.

Также нужно подпадать под следующие критерии:

Имеется справка переселенца из Херсонской области (выдана после 24 февраля 2022 года).

Справка об обучении ребенка дистанционно или на смешанной форме.

Наличие одной из следующих уязвимостей:

- лицо с инвалидностью (первая, вторая группа или несовершеннолетние дети с инвалидностью);

- многодетная семья с тремя и более несовершеннолетними детьми;

- семья с лицами пожилого возраста (от 55 лет);

- в семье есть беременные или дети до трех лет;

- приемная семья;

- неполная семья (несовершеннолетние дети, которых воспитывает один из родителей или опекунов);

- группа этнических меньшинств.

Низкий размер дохода семьи.

Как принять участие в программе помощи

Для тех, кто желает принять участие в программе от "Каритас-Спес Одесса", необходимо собрать пакет документов. В частности:

идентификационный код;

документы, подтверждающие уязвимость;

паспортные данные;

IBAN;

справки о доходах.

Если семья подпадает под критерии, то должна заполнить специальную онлайн-форму.

Напомним, в трех областях украинцы имеют возможность зарегистрироваться в программе по финпомощи. В ее рамках предоставят до 5 тыс. евро на бизнес.

Также сообщалось, что в одном из регионов доступна помощь от УВКБ ООН. В рамках программы выплаты смогут получить лица, которые были вынуждены покинуть собственные дома.