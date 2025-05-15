Выплаты для детей переселенцев — кто получит целевую помощь

Дети переселенцев получат денежную помощь в мае — детали
Религиозная миссия "Каритас-Спес Одесса" в сотрудничестве с другими благотворителями реализует проект по оказанию поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, на этот раз денежную помощь предоставят на покупку планшетов для детей.
Об этом говорится в сообщении организаторов.
Подробнее о помощи детям-ВПЛ
Как отмечается, программа по приобретению планшетов предназначена для детей семей-ВПЛ в Одессе из Херсонской области, которые учатся дистанционно или на смешанной форме обучения.
Также нужно подпадать под следующие критерии:
- Имеется справка переселенца из Херсонской области (выдана после 24 февраля 2022 года).
- Справка об обучении ребенка дистанционно или на смешанной форме.
- Наличие одной из следующих уязвимостей:
- лицо с инвалидностью (первая, вторая группа или несовершеннолетние дети с инвалидностью);
- многодетная семья с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- семья с лицами пожилого возраста (от 55 лет);
- в семье есть беременные или дети до трех лет;
- приемная семья;
- неполная семья (несовершеннолетние дети, которых воспитывает один из родителей или опекунов);
- группа этнических меньшинств.
- Низкий размер дохода семьи.
Как принять участие в программе помощи
Для тех, кто желает принять участие в программе от "Каритас-Спес Одесса", необходимо собрать пакет документов. В частности:
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие уязвимость;
- паспортные данные;
- IBAN;
- справки о доходах.
Если семья подпадает под критерии, то должна заполнить специальную онлайн-форму.
Напомним, в трех областях украинцы имеют возможность зарегистрироваться в программе по финпомощи. В ее рамках предоставят до 5 тыс. евро на бизнес.
Также сообщалось, что в одном из регионов доступна помощь от УВКБ ООН. В рамках программы выплаты смогут получить лица, которые были вынуждены покинуть собственные дома.
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