Пенсия онлайн — что нужно для оформления в 2025 году

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как гражданам оформить пенсию полностью в дистанционном режиме. Украинцам дали соответствующую инструкцию и опубликовали исчерпывающий список документов, которые необходимы в 2025 году.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Как пояснили специалисты Пенсионного фонда, в 2025 году для выхода на пенсию по возрасту необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа для 60-летних граждан, 22 года — для 63-летних, и 15 лет — для 65-летних.

Однако, если страхового стажа не хватает для выхода на пенсию в 60 лет, то можно подать запрос на назначение пенсии в 63 или 65 лет, если соблюдены требования по стажу для соответствующих возрастных категорий.

По данным ПФУ, граждане имеют право оформить пенсию полностью в дистанционном режиме.

Для этого необходимо подготовить пакет документов. Также понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП) или Дія.Підпис. Речь идет о цифровом ключе к сервисам ПФУ и следующих электронных копиях документов:

украинский паспорт;

идентификационный код;

трудовая книжка/другие документы о стаже;

свидетельство о рождении детей;

свидетельство о браке (документы в случае изменения фамилии);

документы о получении образования;

военный билет;

другие документы, которые укажет система, в зависимости от вида пенсии.

Что касается требований к цифровым копиям документов, то они должны быть:

четкие, цветные, в формате JPG, JPEG или PDF;

многостраничные документы — в одном файле;

названия, соответствующие содержимому (в частности: трудовая.pdf, паспорт.jpeg).

Инструкция, как подать заявление для оформления пенсии

Подать заявление на назначение пенсии можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Для этого необходимо сделать несколько шагов. А именно:

Зайти на портал е-услуг Пенсионного фонда. Авторизоваться через ключ КЭП или Дія.Підпис. Выбрать в меню пункт "Заявление на назначение пенсии". Указать тип пенсии, которую нужно оформить. Заполнить анкету. Загрузить необходимые цифровые копии документов. Проверить, подписать и отправить заявление в ПФУ.

"После подачи вы можете следить за статусом заявления в пункте меню "Мои обращения", — добавили в Пенсионном фонде.

Инструкция. Источник: ПФУ в Fb

Ранее мы писали, что надо знать о переходе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту. Согласно закону, гражданам, которым предоставлено право на несколько видов пенсии, можно получать один из них по своему усмотрению.

Также мы рассказывали, кто имеет право на минимальный размер пенсии в около 14 тыс. грн. Такая сумма предусмотрена для лиц с инвалидностью, которые принимали участие в ликвидации аварии на ЧАЭС.