Пенсія онлайн — що треба для оформлення у 2025 році

Дистанційне оформлення пенсій — що треба знати у 2025 році
У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як громадянам оформити пенсію повністю в дистанційному режимі. Українцям дали відповідну інструкцію та опублікували вичерпний список документів, які необхідні у 2025 році.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Оформлення пенсії онлайн у 2025 році
Як пояснили фахівці Пенсійного фонду, у 2025 році для виходу на пенсію за віком необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу для 60-річних громадян, 22 роки — для 63-річних, та 15 років — для 65-річних.
Проте, якщо страхового стажу не вистачає для виходу на пенсію у 60 років, то можна подати запит на призначення пенсії у 63 або 65 років, якщо дотримані вимоги щодо стажу для відповідних вікових категорій.
За даними ПФУ, громадяни мають право оформити пенсію повністю в дистанційному режимі.
Для цього необхідно підготувати пакет документів. Також знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис. Йдеться про цифровий ключ до сервісів ПФУ та наступні електронні копії документів:
- український паспорт;
- ідентифікаційний код;
- трудова книжка/інші документи про стаж;
- свідоцтво про народження дітей;
- свідоцтво про шлюб (документи у разі зміни прізвища);
- документи про отримання освіти;
- військовий квиток;
- інші документи, які вкаже система, залежно від виду пенсії.
Щодо вимог до цифрових копій документів, то вони мають бути:
- чіткі, кольорові, у форматі JPG, JPEG або PDF;
- багатосторінкові документи — в одному файлі;
- назви, які відповідають вмісту (зокрема: трудова.pdf, паспорт.jpeg).
Інструкція, як подати заяву для оформлення пенсії
Подати заяву на призначення пенсії можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Для цього необхідно зробити кілька кроків. А саме:
- Зайти на портал е-послуг Пенсійного фонду.
- Авторизуватися через ключ КЕП або Дія.Підпис.
- Обрати у меню пункт "Заява на призначення пенсії".
- Вказати тип пенсії, яку потрібно оформити.
- Заповнити анкету.
- Завантажити необхідні цифрові копії документів.
- Перевірити, підписати та надіслати заяву до ПФУ.
"Після подачі ви можете стежити за статусом заяви у пункті меню "Мої звернення", — додали у Пенсійному фонді.
Раніше ми писали, що треба знати про перехід з пенсії за вислугу років на пенсію за віком. Відповідно до закону, громадянам, яким надане право на кілька видів пенсії, можна отримувати один з них на власний розсуд.
Також ми розповідали, хто має право на мінімальний розмір пенсії у близько 14 тис. грн. Така сума передбачена для осіб з інвалідністю, які брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.
Читайте Новини.LIVE!