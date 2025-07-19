Пенсія онлайн — що треба для оформлення у 2025 році

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як громадянам оформити пенсію повністю в дистанційному режимі. Українцям дали відповідну інструкцію та опублікували вичерпний список документів, які необхідні у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Як пояснили фахівці Пенсійного фонду, у 2025 році для виходу на пенсію за віком необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу для 60-річних громадян, 22 роки — для 63-річних, та 15 років — для 65-річних.

Проте, якщо страхового стажу не вистачає для виходу на пенсію у 60 років, то можна подати запит на призначення пенсії у 63 або 65 років, якщо дотримані вимоги щодо стажу для відповідних вікових категорій.

За даними ПФУ, громадяни мають право оформити пенсію повністю в дистанційному режимі.

Для цього необхідно підготувати пакет документів. Також знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис. Йдеться про цифровий ключ до сервісів ПФУ та наступні електронні копії документів:

український паспорт;

ідентифікаційний код;

трудова книжка/інші документи про стаж;

свідоцтво про народження дітей;

свідоцтво про шлюб (документи у разі зміни прізвища);

документи про отримання освіти;

військовий квиток;

інші документи, які вкаже система, залежно від виду пенсії.

Щодо вимог до цифрових копій документів, то вони мають бути:

чіткі, кольорові, у форматі JPG, JPEG або PDF;

багатосторінкові документи — в одному файлі;

назви, які відповідають вмісту (зокрема: трудова.pdf, паспорт.jpeg).

Інструкція, як подати заяву для оформлення пенсії

Подати заяву на призначення пенсії можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Для цього необхідно зробити кілька кроків. А саме:

Зайти на портал е-послуг Пенсійного фонду. Авторизуватися через ключ КЕП або Дія.Підпис. Обрати у меню пункт "Заява на призначення пенсії". Вказати тип пенсії, яку потрібно оформити. Заповнити анкету. Завантажити необхідні цифрові копії документів. Перевірити, підписати та надіслати заяву до ПФУ.

"Після подачі ви можете стежити за статусом заяви у пункті меню "Мої звернення", — додали у Пенсійному фонді.

Інструкція. Джерело: ПФУ у Fb

Раніше ми писали, що треба знати про перехід з пенсії за вислугу років на пенсію за віком. Відповідно до закону, громадянам, яким надане право на кілька видів пенсії, можна отримувати один з них на власний розсуд.

Також ми розповідали, хто має право на мінімальний розмір пенсії у близько 14 тис. грн. Така сума передбачена для осіб з інвалідністю, які брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.