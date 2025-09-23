ПриватБанк надав клієнтам можливість отримати базову соцдопомогу — як скористатись

Смартфон із Приват24 у руках. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році українці отримали можливість оформити Базову соціальну допомогу. У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли, як почати отримувати відповідні виплати на "Дія.Картку" в банку, а також інші важливі нюанси, пов'язані з такою допомогою.

Про це йдеться на сайті фінустанови ПриватБанк.

Базова соцдопомога для клієнтів ПриватБанку

В Україні реалізують нову послугу, що обʼєднає кілька соцвиплат в одну щомісячну допомогу для родин з низьким доходом, під назвою "Базова соціальна допомога".

Оформити таку послугу можуть громадяни, яким державою передбачені наступні соціальні виплати:

допомога для малозабезпечених сімей;

соцвиплати дітям для самотніх матерів;

тимчасова допомога дітям, батьки яких не сплачують аліменти/місце перебування яких невідоме.

Суму виплати будуть розраховувати індивідуально для родин залежно від її складу та доходів, а єдиний підхід гарантує прозоре рішення для кожного заявника. Згодом перелік розширять і допомогу зможуть отримати інші родини, які відповідатимуть вимогам відповідної програми.

Як відкрити карту та почати отримувати виплати

Громадяни можуть оформити "Дія.Картку" в застосунку "Приват24". Йдеться про універсальну банківську картку, що дасть змогу відкривати рахунки для отримання виплат за різноманітними держпрограмами та використовувати кошти в рамках кожної з них.

Отримати такий сервіс можна дистанційно в "Дії", подавши заяву, підписавши "Дія.Підписом", вибравши для отримання коштів "Дія.Картку" ПриватБанку. Для цього необхідно зробити такі кроки:

оновити чи встановити "Приват24";

відкрити "Дія.Картку" або оновити карту "єПідтримка" на "Дія.Картку" (меню "Усі рахунки" — "Додати" — "Дія.картка");

підключити необхідну програму (виплату) до "Дія.Картки";

перейти у застосунок "Дія";

подати заявку на отримання виплат у держпрограмі;

вибрати "Дія.Картку" від ПриватБанку для зарахування коштів.

