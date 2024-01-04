Курс гривны – как обесценилась нацвалюта во время войны

Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинская национальная валюта за два военных года девальвировала более чем на 25% по среднему курсу доллара. В частности, более чем на 28% — по курсу на конец года (2023/2021).

Об этом свидетельствует статистика официального курса гривны Национального банка (НБУ).

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Обесценивание гривны во время войны

По данным Нацбанка, средний официальный курс гривны по отношению к доллару за 2023 год составил 36,57 грн/долл.

В то же время, официальный курс на конец прошлого года повысился до 37,98 грн/долл.

В 2023 году гривна обесценилась по официальному среднегодовому курсу на 11,6%, по курсу на конец прошлого года — на 3,7%.

Курс с конца июля 2022 года на фоне полномасштабной войны был зафиксирован на уровне 36,57 грн/долл. В начале октября 2023 года Нацбанк перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса.

Источник: НБУ

В период с 2022 по 2023 год включительно гривна девальвировала на 25,4% по среднему курсу, на 28,2% — по курсу на конец года 2023/2021.

Источник: НБУ

По мнению главы Финансового Комитета ВРУ Даниила Гетманцева, в целом, как для ситуации полномасштабной войны, курсовые потери национальной валюты остаются умеренными, а ситуация на украинском валютном рынке относительно устойчивой.

"Это, прежде всего, результат значительной внешней поддержки партнерами, которые за 2 года предоставили 73,6 млрд долл. внешнего финансирования, и последовательной стабилизационной политики НБУ в течение военного положения", — отметил глава профильного комитета в Telegram.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в очередной раз повысил официальный курс доллара на четверг, 4 января. Стоимость американской валюты составляет 38,12 грн (+0,04).

Ранее мы писали, что в 2024 году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.