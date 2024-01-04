Курс валют на 4 січня — офіційний долар продовжує дорожчати

Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) вкотре підвищив офіційний курс долара на четвер, 4 січня. Фінустанови та обмінники також змінили вартість американської валюти.

Про це свідчить інформація на порталі Нацбанку.

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Так, за відомостями Центробанку, на 4 січня офіційний курс встановлений на такому рівні:

долар — 38,12 грн (+0,04);

євро — 41,61 грн (-0,11);

злотий — 9,54 грн (-0,02).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку долар змінився у ціні. У середньому коштує 38,96 гривні (-0,02). У купівлі — 38,17 гривні (+0,02), а під час продажу — 38,91 гривні (+0,01). Євро у купівлі — 41,87 гривні (-0,07), під час продажу — 42,93 гривні (-0,12).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як свідчать дані порталу Minfin, 4 січня в обмінниках долар купують за 38,85 грн (+0,08), продають по 39,05 грн (-0,15). Євро у купівлі коштує 42,42 грн (-0,03), у продажу — 42,75 грн (-0,42).

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Нагадаємо, що у Нацбанку розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.

Також ми писали, що у Нацбанку оцінили майбутній вплив підвищення податку на прибуток для банків. Стверджують, що у більшості фінустанов вистачить капіталу.