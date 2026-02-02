Видео
Главная Финансы Детям с инвалидностью дадут зарядные станции — кто в списке

Детям с инвалидностью дадут зарядные станции — кто в списке

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 12:12
Помощь детям с инвалидностью — как и кто может получить зарядную станцию через Укрпочту
Маленькие дети. Фото: familycrunch.fr

В Украине семьи, имеющие детей с инвалидностью, смогут получить от государства портативные зарядные станции. Известно, как можно подать заявку для получения техники через отделение АО "Укрпочта".

Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Что стоит знать о зарядных станциях для детей с инвалидностью

Как отмечают в ПФУ, вопрос предоставления портативных зарядных станций для семей, имеющих детей с инвалидностью, предусмотрен правительственным постановлением № 107 "О внесении изменений в Порядок использования средств государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации".

Соответствующая инициатива предусматривает предоставление в собственность на бесплатной основе одному из родителей, опекуну или законному представителю ребенка портативной зарядной станции. Речь идет о детях, имеющих инвалидность подгруппы А. Под такую категорию подпадают дети в возрасте до 18 лет, у которых исключительно высокая степень потери здоровья и чрезвычайная зависимость от постоянного постороннего ухода, помощи или диспансерного наблюдения других. То есть вообще не способны к самообслуживанию.

Как получить технику через почту

По данным фонда, осуществлением закупок портативных зарядных станций будет заниматься акционерное общество "Фонд декарбонизации Украины", выдачей — работники отделений АО "Укрпочта".

Для того, чтобы получить портативную зарядную станцию, необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда.

Один из родителей, опекун или законный представитель ребенка должен в заявлении указать свои данные, а также предоставить информацию о ребенке с инвалидностью подгруппы А, сведения из медицинского заключения. Важно, чтобы ему на время подачи заявления не исполнилось 18 лет.

Граждане, которые хотят получить зарядную станцию и подпадают под вышеуказанные условия, должны подать заявку до 1 апреля 2026 года.

Ранее мы писали, что в этом году действует программа финподдержки людей с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью. Известно, как изменились размеры выплат для таких категорий граждан.

Еще сообщалось, что граждане с инвалидностью, полученной из-за травмирования взрывоопасными предметами, могут оформить разовые выплаты от 7 тыс. грн. Для этого надо выполнить несколько требований.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
