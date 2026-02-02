Допомога дітям з інвалідністю — як і хто може отримати зарядну станцію через Укрпошту

Маленькі діти. Фото: familycrunch.fr

В Україні родини, які мають дітей з інвалідністю, зможуть отримати від держави портативні зарядні станції. Відомо, як можна подати заявку для отримання техніки через відділення АТ "Укрпошта".

Про це інформує пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Що варто знати про зарядні станції для дітей з інвалідністю

Як зазначають у ПФУ, питання надання портативних зарядних станцій для сімей, які мають дітей з інвалідністю, передбачене урядовою постановою № 107 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації".

Відповідна ініціатива передбачає надання у власність на безкоштовній основі одному з батьків, опікуну або законному представнику дитини портативної зарядної станції. Йдеться про дітей, які мають інвалідність підгрупи А. Під таку категорію підпадають діти віком до 18 років, у яких виключно висока міра втрати здоров'я та надзвичайна залежність від постійного стороннього догляду, допомоги чи диспансерного нагляду інших. Тобто взагалі не здатні до самообслуговування.

Як отримати техніку через пошту

За даними фонду, здійсненням закупівель портативних зарядних станцій займатиметься акціонерне товариство "Фонд декарбонізації України", видачею — працівники відділень АТ "Укрпошта".

Для того, щоб отримати портативну зарядну станцію, необхідно подати відповідну заяву до територіального органу Пенсійного фонду.

Один з батьків, опікун або законний представник дитини повинен у заяві вказати свої дані, а також надати інформацію про дитину з інвалідністю підгрупи А, відомості з медичного висновку. Важливо, щоб їй на час подання заяви не виповнилося 18 років.

Громадяни, які хочуть отримати зарядну станцію та підпадають під вищевказані умови, мають подати заявку до 1 квітня 2026 року.

