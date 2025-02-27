Что изменится в Украине с 1 марта 2025: индексация пенсий, более дешевые лекарства, аннуляция медицинских деклараций

Женщины покупают лекарства в аптеке. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Скоро наступит март. Первый месяц весны принесет с собой важные изменения для Украины и ее граждан. В марте начнется индексация пенсий, стартуют проверки медицинских деклараций, а цены на лекарства начнут снижаться.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев с 1 марта.

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Тарифы на коммунальные услуги в марте 2025 года

Для большинства жителей Украины в марте не предвидится существенных изменений в оплате за газ, воду или электроэнергию. Однако первый месяц весны все же принесет некоторые изменения в коммунальных тарифах для отдельных категорий потребителей.

Тарифы на электроэнергию в Украине в марте

Тарифы на электроэнергию с 1 марта 2025 года останутся неизменными. Украинцы продолжат платить 4,32 грн за каждый киловатт-час.

При этом для владельцев двухзонных счетчиков стоимость электроэнергии в ночное время будет сниженной: с 23:00 до 07:00 тариф составит 2,16 грн за кВт-час.

С 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года для потребителей с электрическим отоплением действовал льготный тариф — 2,64 грн/кВт-ч, но только при условии, что месячное потребление не превышало 2000 кВт-ч.

В январе Кабмин смягчил тарифные условия для пользователей электроотопления. Теперь полная стоимость взимается только за объемы, превышающие лимит 2000 кВт-ч, тогда как остальная электроэнергия оплачивается по льготному тарифу — 2,64 грн/кВт-ч.

Тарифы на газ в Украине в марте

В 2025 году тарифы на газ для населения останутся без изменений. Даже после окончания военного положения в ближайшие месяцы повышение тарифа будет запрещено еще на полгода.

С 1 марта 98% бытовых потребителей в Украине будут продолжать платить за газ по тарифу 7,96 грн за кубометр. Большинство украинцев — 12 миллионов домохозяйств — являются клиентами компании "Нафтогаз Украины". Для них годовая фиксированная цена 7,96 грн за кубометр сохранится как минимум до конца апреля 2025 года.

Тарифы на водоснабжение в Украине в марте

В марте тарифы на водоснабжение для большинства потребителей останутся без изменений. Вопрос о возможном повышении цен на централизованное водоснабжение и водоотведение все еще находится на стадии обсуждения.

Формирование тарифов на воду контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако в некоторых общинах стоимость воды может увеличиться по решению местных властей, без согласования с НКРЭКУ. Так, например, в Виноградове (Закарпатская область) в марте тарифы на воду вырастут.

Новые расценки будут составлять:

водоснабжение — 31,56 грн/кубометр (ранее 28,00 грн/кубометр);

водоотвод — 30,60 грн/кубометр (ранее 29,80 грн/кубометр);

общая стоимость — 62,16 грн/кубометр (ранее 57,80 грн/кубометр).

Субсидии и социальная помощь в марте

Украинцы, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, имеют право на получение субсидии. Такая помощь предоставляется домохозяйствам, которые соответствуют установленным критериям.

Недавно правительство ввело новый вид поддержки для внутренне перемещенных лиц — субсидию на аренду жилья. Размер этой помощи рассчитывается индивидуально, поскольку стоимость аренды варьируется в зависимости от региона. Поэтому сумма выплаты в областных центрах, городах и селах может отличаться.

При расчете субсидии учитываются:

уровень доходов семьи;

количество членов семьи;

стоимость аренды жилья в конкретном населенном пункте.

Пенсии в марте

С 1 марта 2025 года в Украине состоится индексация пенсий. Точный размер повышения пока не определен, однако порядок расчета коэффициента индексации установлен частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно этому закону при расчете учитывается уровень инфляции за 2024 год.

Коэффициент индексации и порядок повышения пенсий должно определить Минсоцполитики, а окончательное решение примет Кабмин. При этом возможно отклонение от расчетного значения.

Важно отметить, что индексация коснется исключительно основной суммы пенсии без учета надбавок. Она также не распространяется на украинцев, которые вышли на пенсию последние три года, поскольку их выплаты считаются актуальными. После индексации минимальная доплата составит 100 грн, а максимальная — 1500 грн.

Мобилизация в марте

С 1 марта в Украине изменятся критерии определения критически важных предприятий, которые имеют право бронировать своих сотрудников во время мобилизации. Статус критически важного предприятия может быть присвоен, если оно соответствует как минимум трем из следующих требований:

уплата налогов и сборов — не менее 1,5 млн евро за отчетный год;

поступления в иностранной валюте — от 32 млн евро в год;

стратегическое значение для государства или выполнения мобилизационных задач;

отсутствие задолженности перед бюджетом;

штат сотрудников — не менее 250 человек;

средняя зарплата — не ниже средней по региону за предыдущий квартал.

Проверка медицинских деклараций в марте

Согласно постановлению Кабмина №1503, с 1 марта 2025 года в Украине начнется проверка актуальности деклараций с семейными врачами. Она дает право на бесплатные консультации врача, анализы крови и мочи, измерение уровня глюкозы и холестерина, флюорографию, кардиограмму, а также тестирование на гепатиты и ВИЧ.

В случае расхождений между данными в медицинской системе и государственных реестрах некоторые декларации могут быть деактивированы. Согласно документу Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет проводить верификацию данных пациентов, а Министерство финансов продолжит финансировать услуги только для активных деклараций.

В первую очередь проверке подлежат:

несовершеннолетние — если ребенок получил ID-карту, необходимо обновить данные вместо свидетельства о рождении;

граждане, которые меняли документы — при изменении фамилии, паспорта или номера телефона следует актуализировать информацию;

пациенты, которые заключили декларацию в 2018 году — в то время налоговый код не был обязательным, поэтому может отсутствовать в базе;

лица, которые не посещали врача более трех лет.

Чтобы проверить актуальность своей декларации, рекомендуется:

просмотреть медицинские документы, где указаны данные о враче;

обратиться в регистратуру медицинского учреждения для уточнения информации;

проверить декларацию в собственном кабинете электронной медицинской системы (например, HELSI);

связаться с контакт-центром НСЗУ.

При этом, председатель НСЗУ Наталья Гусак отметила, что в Украине наличие налогового номера у детей не является обязательным условием для финансирования медицинских услуг, которые предоставляют семейные врачи. Она также сообщила, что НСЗУ обратилась в соответствующие ведомства с просьбой отложить верификацию этих детей до тех пор, пока не будет реализована автоматическая проверка через реестры свидетельств о рождении.

Гусак заверила, что с 1 марта финансирование медицинских услуг для детей не прекратится, даже если их данные не будут верифицированы из-за отсутствия налогового номера.

Новые цены на лекарства с 1 марта

С 1 марта в Украине вступает в силу постановление Кабинета министров по стабилизации цен на лекарственные средства. Правительство ограничило наценки на медикаменты в опте и рознице. Ожидается, что это обеспечит удешевление некоторых препаратов до 30%.

По данным Минздрава, в список вошли лекарства от простуды и кашля, антигистаминные препараты, противовоспалительные и противоревматические средства, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные препараты, глазные капли, назальные спреи и другие.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров установил предельную торговую наценку на безрецептурные препараты — не более 35%, а для рецептурных лекарств введена регрессивная шкала наценок.

"Речь идет об ограничении максимальной торговой наценки для аптек — не более 35% для безрецептурных препаратов и регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата", — отметил премьер.

Переход на летнее время 2025 в марте

В июле 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201, который предусматривает отмену сезонного перехода с зимнего на летнее время. В пояснительной записке к документу отмечается, что отказ от перехода на летнее время поможет защитить здоровье населения.

Однако президент Украины Владимир Зеленский пока не подписал этот закон, поэтому переход на летнее время остается в силе. Перевод часов состоится 30 марта в 3:00 ночи по киевскому времени — стрелки необходимо будет перевести на час вперед.

Напомним, некоторые украинцы могут получить выплаты от УВКБ ООН. В ряде регионов регистрация на выплаты прекратилась из-за большого наплыва желающих получить средства и необходимости обработать поданные заявки, однако регистрация еще доступна в некоторых общинах Сумской области.

Также в марте некоторые бойцы ВСУ получат дополнительно 100 тысяч гривен. В частности, такое право на выплаты распространяется на бойцов, выполняющих боевые задачи на оккупированных территориях или на территории России.