Виплати для військових — хто отримає винагороду у 100 тис. грн у березні

Український боєць. Фото: Генштаб/Facebook

Українські силовики, які залучені до бойових дій, отримають додаткову винагороду у 100 тис. грн у березні 2025 року. Зокрема, таке право на виплати поширюється на бійців, які виконують бойові завдання на окупованих територіях або на території Росії.

Про це йдеться у поясненні Міністерства оборони України.

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Кому з військових передбачена додаткова виплата у 100 тис. грн

Доплату у 100 тис. грн у березні 2025 року зможуть отримати службовці таких силових блоків:

Збройних Сил;

Нацгвардії;

Служби безпеки;

Держспецзв’язку;

Держприкордонслужби;

Держслужби спецзв’язку;

Держспецтрансслужби;

Нацполіції;

спеціалісти ППО і розмінування;

пілоти літаків.

Відповідна виплата призначена виключно для тих силовиків, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення з противником. Винагорода доступна:

тим, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони;

тим, хто виконує завдання з наступу на відстані до ротного опорного пункту включно;

тим, хто виконує бойові завдання між позиціями Збройних сил та агресором;

тим, хто виконує завдання на окупованих територіях РФ;

тим, хто виконує бойові завдання також на російській території.

Військовослужбовці ЗСУ мають право на щомісячну додаткову винагороду за діяльністю під час служби та статусом підрозділів, до складу яких вони входять.

Хто ще отримає доплату у 100 тис. грн

Доплату в розмірі 100 тис. грн, окрім військових на передовій, отримають ті з бійців, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

Також відповідно до постанови Кабінету міністрів №168, 100 тис. грн повинні отримувати ті, хто перебуває у відпустці для лікування після тяжкого поранення. У зв'язку з цим ті, хто отримав поранення легкого або середнього ступеня тяжкості, не зможуть претендувати на таку доплату під час перебування у відпустці для лікування.

Виплату за травму здійснюють на основі медичної довідки про обставини травми, що має форму п'ять. Її мають видати у військовій частині. У документі має бути зазначено, що травму було отримано під час захисту країни. Також у довідці має бути зазначено, що боєць:

мав засоби індивідуального захисту;

не здійснював кримінальних правопорушень;

не завдав сам собі тілесних ушкоджень;

не перебував у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння.

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