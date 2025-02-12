Ліки з 1 березня — як зміниться вартість в аптеках та до чого готуватись

Люди на касі в аптеці. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що для українців вже зовсім скоро подешевшають ліки в аптеках. Ціни мають знизитися на 30%.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні 12 лютого.

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За його словами, оновлені цінники на лікарські препарати мають з'явитися вже з першого дня весни.

"Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів із 1 березня — на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі", — заявив він.

Зеленський підкреслив, що це рішення — це "персональна відповідальність урядовців і конкретно міністра охорони здоров’я".

Що цьому передувало

Лікарські препарати в Україні почали стрімко додавати у ціні з початком 2025 року. Та вже 5 лютого Володимир Зеленський назвав дії аптечних мереж, які продають дорогі ліки, "абсолютно неприйнятними" та закликав уряд підтримати фінансову стійкість громадян. 10 лютого глава держави повідомив про наявність плану, завдяки якому ситуація з цінами на ліки має змінитися.

Раніше ми розповідали, за які послуги в медичних закладах українці можуть не платити. Усе завдяки тому, що за них це робить держава.

Також ми писали, що український уряд спростив вимоги для відкриття аптек у селах. Так, скасовані складні архітектурні перебудови в приміщеннях, які були необхідні задля отримання ліцензії.