Що зміниться в Україні з 1 березня 2025: індексація пенсій, дешевші ліки, ануляція медичних декларацій

Жінки купують ліки в аптеці. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Скоро настане березень. Перший місяць весни принесе із собою важливі зміни для України та її громадян. У березні розпочнеться індексація пенсій, стартують перевірки медичних декларацій, а ціни на ліки почнуть знижуватись.

Новини.LIVE розповідають, що зміниться в Україні та для українців з 1 березня.

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Тарифи на комунальні послуги у березні 2025

Для більшості жителів України у березні не передбачається суттєвих змін в оплаті за газ, воду чи електроенергію. Проте перший місяць весни все ж принесе деякі зміни у комунальних тарифах для окремих категорій споживачів.

Тарифи на електроенергію в Україні у березні

Тарифи на електроенергію з 1 березня 2025 залишаться незмінними. Українці продовжать платити 4,32 грн за кожну кіловат-годину.

При цьому для власників двозонних лічильників вартість електроенергії у нічний час буде зниженою: з 23:00 до 07:00 тариф становитиме 2,16 грн за кВт-год.

З 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року для споживачів з електричним опаленням діяв пільговий тариф — 2,64 грн/кВт-год, але лише за умови, що місячне споживання не перевищувало 2000 кВт-год.

У січні Кабмін пом'якшив тарифні умови для користувачів електроопалення. Тепер повна вартість стягується лише за обсяги, що перевищують ліміт 2000 кВт-год, тоді як решта електроенергії оплачується за пільговим тарифом — 2,64 грн/кВт-год.

Тарифи на газ в Україні у березні

У 2025 році тарифи на газ для населення залишаться без змін. Навіть після закінчення воєнного стану в найближчі місяці підвищення тарифу буде заборонено ще на пів року.

З 1 березня 98% побутових споживачів в Україні продовжуватимуть платити за газ за тарифом 7,96 грн за кубометр. Більшість українців – 12 мільйонів домогосподарств – є клієнтами компанії "Нафтогаз України". Для них річна фіксована ціна 7,96 грн за кубометр збережеться як мінімум до кінця квітня 2025 року.

Тарифи на водопостачання в Україні у березні

У березні тарифи на водопостачання для більшості споживачів залишаться без змін. Питання про можливе підвищення цін на централізоване водопостачання та водовідведення все ще знаходиться на стадії обговорення.

Формування тарифів на воду контролює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак у деяких громадах вартість води може збільшитись за рішенням місцевої влади, без погодження з НКРЕКП. Так, наприклад, у Виноградові (Закарпатська область) у березні тарифи на воду зростуть.

Нові розцінки становитимуть:

водопостачання – 31,56 грн/кубометр (раніше 28,00 грн/кубометр);

водовідведення – 30,60 грн/кубометр (раніше 29,80 грн/кубометр);

загальна вартість – 62,16 грн/кубометр (раніше 57,80 грн/кубометр).

Субсидії та соціальна допомога у березні

Українці, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги, мають право на отримання субсидії. Така допомога надається домогосподарствам, які відповідають встановленим критеріям.

Нещодавно уряд запровадив новий вид підтримки для внутрішньо переміщених осіб — субсидію на оренду житла. Розмір цієї допомоги розраховується індивідуально, оскільки вартість оренди варіюється залежно від регіону. Тому сума виплати в обласних центрах, містах та селах може відрізнятись.

При розрахунку субсидії враховуються:

рівень доходів сім'ї;

кількість членів сім'ї;

вартість оренди житла у конкретному населеному пункті.

Пенсії у березні

З 1 березня 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій. Точного розміру підвищення поки що не визначено, проте порядок розрахунку коефіцієнта індексації встановлено частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Відповідно до цього закону при розрахунку враховується рівень інфляції за 2024 рік.

Коефіцієнт індексації та порядок підвищення пенсій має визначити Мінсоцполітики, а остаточне рішення ухвалить Кабмін. При цьому можливе відхилення від розрахункового значення.

Важливо відзначити, що індексація торкнеться виключно основної суми пенсії без урахування надбавок. Вона також не поширюється на українців, які вийшли на пенсію останні три роки, оскільки їхні виплати вважаються актуальними. Після індексації мінімальна доплата становитиме 100 грн, а максимальна — 1500 грн.

Мобілізація у березні

З 1 березня в Україні зміняться критерії визначення критично важливих підприємств, які мають право бронювати своїх співробітників під час мобілізації. Статус критично важливого підприємства може бути присвоєний, якщо воно відповідає як мінімум трьом із таких вимог:

сплата податків та зборів — не менше 1,5 млн євро за звітний рік;

надходження в іноземній валюті — від 32 млн євро на рік;

стратегічне значення для держави чи виконання мобілізаційних завдань;

відсутність заборгованості перед бюджетом;

штат співробітників — не менше 250 осіб;

середня зарплата — не нижча за середню по регіону за попередній квартал.

Перевірка медичних декларацій у березні

Згідно з постановою Кабміну №1503, з 1 березня 2025 року в Україні розпочнеться перевірка актуальності декларацій із сімейними лікарями. Вона дає право на безкоштовні консультації лікаря, аналізи крові та сечі, вимірювання рівня глюкози та холестерину, флюорографію, кардіограму, а також тестування на гепатити та ВІЛ.

У разі розбіжностей між даними у медичній системі та державних реєстрах деякі декларації можуть бути деактивовані. Згідно з документом Національна служба здоров'я України (НСЗУ) проводитиме верифікацію даних пацієнтів, а Міністерство фінансів продовжить фінансувати послуги лише для активних декларацій.

Насамперед перевірці підлягають:

неповнолітні — якщо дитина отримала ID-картку, необхідно оновити дані замість свідоцтва про народження;

громадяни, які змінювали документи — при зміні прізвища, паспорта або номера телефону слід актуалізувати інформацію;

пацієнти, які уклали декларацію у 2018 році — на той час податковий код не був обов'язковим, тому може бути відсутнім у базі;

особи, які не відвідували лікаря понад три роки.

Щоб перевірити актуальність своєї декларації, рекомендується:

переглянути медичні документи, де вказані дані про лікаря;

звернутися до реєстратури медичного закладу для уточнення інформації;

перевірити декларацію у власному кабінеті електронної медичної системи (наприклад, HELSI);

зв'язатися з контакт-центром НСЗУ.

При цьому, голова НСЗУ Наталія Гусак наголосила, що в Україні наявність податкового номера у дітей не є обов'язковою умовою для фінансування медичних послуг, які надають сімейні лікарі. Вона також повідомила, що НСЗУ звернулася до відповідних відомств з проханням відкласти верифікацію цих дітей доти, доки не буде реалізовано автоматичну перевірку через реєстри свідоцтв про народження.

Гусак запевнила, що з 1 березня фінансування медичних послуг для дітей не припиниться, навіть якщо їхні дані не будуть верифіковані через відсутність податкового номера.

Нові ціни на ліки з 1 березня

З 1 березня в Україні набирає чинності постанова Кабінету міністрів щодо стабілізації цін на лікарські засоби. Уряд обмежив націнки на медикаменти в опті та роздробі. Очікується, що це забезпечить здешевлення деяких препаратів до 30%

За даними МОЗ, до списку увійшли ліки проти застуди та кашлю, антигістамінні препарати, протизапальні та протиревматичні засоби, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові препарати, очні краплі, назальні спреї та інші.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабінет Міністрів встановив граничну торгову націнку на безрецептурні препарати — не більше 35%, а для рецептурних ліків запроваджено регресивну шкалу націнок.

"Ідеться про обмеження максимальної торгівельної націнки для аптек — не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату", — зазначив прем'єр.

Перехід на літній час 2025 у березні

У липні 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201, який передбачає скасування сезонний перехід з зимового на літній час. У пояснювальній записці до документа зазначається, що відмова від переходу на літній час допоможе захистити здоров'я населення.

Однак президент України Володимир Зеленський поки не підписав цей закон, тож перехід на літній час залишається чинним. Переведення годинника відбудеться 30 березня о 3:00 ночі за київським часом — стрілки необхідно буде перевести на годину вперед.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати виплати від УВКБ ООН. У низці регіонів реєстрація на виплати припинилась через великий наплив охочих отримати кошти та необхідність опрацювати подані заявки, проте реєстрація ще доступна у деяких громадах Сумської області.

Також у березні деякі бійці ЗСУ отримають додатково 100 тисяч гривень. Зокрема, таке право на виплати поширюється на бійців, які виконують бойові завдання на окупованих територіях або на території Росії.