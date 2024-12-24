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Госпомощь в 2025 году — украинцы получат новые выплаты

24 декабря 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в 2025 году — украинцам обещают новые программы помощи
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине власть в конце 2024 года усилила поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), положив начало ряда программ. В 2025 году уязвимых категорий граждан ждут также новые выплаты.

Об этом пишет "24 Канал".

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Денежная помощь для ВПЛ в 2025 году

Так, в начале холодного периода правительство ввело программу, в рамках которой малообеспеченные семьи и семьи ВПЛ с детьми или взрослые с инвалидностью первой группы, могут получить помощь в 6,5 тыс. гривен. Выплаты призваны поддержать таких граждан зимой. Деньги можно потратить на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей.

Также с нового года семьи ВПЛ смогут оформить новую помощь в виде субсидии на аренду жилья. Программой поддержки смогут воспользоваться семьи, которые тратят на аренду более 30% от общего дохода. Известно, что в госбюджете на 2025 год предусмотрены дополнительные 15 млрд гривен на переселенцев, потерявших жилье, по программе "єВідновлення". Ожидается, что около 30 тыс. граждан получат помощь на восстановление жилья.

Помощь на покупку дров

Также зимой около полумиллиона семей, у которых жилье не имеет централизованного отопления, получат помощь на покупку дров. Речь идет о сумме в 21 тыс. гривен. Денежные средства начали выплачивать в прифронтовых районах еще с осени. Единовременная выплата предоставляется уязвимым категориям граждан из следующих областей:

  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Луганская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Черниговская.

Финансовая поддержка учителей

С января следующего года в стране начнет действовать программа, в рамках которой учителя получат доплаты к зарплате в размере 1 тыс. гривен.

В Кабмине сообщили, что речь идет о поддержке работников заведений общего среднего образования. Постановление было принято во исполнение поручения украинского президента.

Ранее мы писали, что Красный Крест Украины оказывает для переселенцев разнообразную помощь. Украинцы могут получить финансовую, гуманитарную и психологическую поддержку.

Также сообщалось, что граждане могут перечислить на армию госпомощь в 1 тыс. грн по программе "Зимова єПідтримка". Есть несколько разных способов, как это сделать.

выплаты финансовая помощь материальная помощь ВПЛ денежная помощь

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08:33 В столице Египта вспыхнули массовые протесты — в чем причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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