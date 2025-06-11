Выплаты до 150 тыс. грн — кто из молодежи может получить помощь в 2025 году

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году украинская молодежь имеет возможность воспользоваться грантовой правительственной программой для усиления собственной финансовой состоятельности. В ее рамках можно получить до 150 тыс. грн на воплощение собственных идей.

Об этом говорится на портале Государственной службы занятости.

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Подробнее о программе поддержки украинской молодежи

Речь идет о правительственном проекте "Власна справа", что позволяет молодежи реализовать собственные бизнес-идеи и создать стартапы. Таким предложением могут воспользоваться те, кто имеет желание начать собственное дело, однако нет достаточного количества финансов.

Государство предоставляет участникам программы финансовую поддержку на старте. Средства можно использовать на следующие нужды:

закупка оборудования;

аренда помещений;

все необходимые расходы для запуска дела.

Соответствующую инициативу совместно реализуют Министерство экономики и Государственная служба занятости.

Кто и как может принять участие в программе

Согласно условиям участия в программе, правом получить гранты наделена молодежь от 18 до 25 лет, которая имеет идею по открытию бизнес-дела и готова ее воплощать.

При этом для такой категории граждан нет обязательного требования создавать рабочие места. Достаточно лишь зарегистрироваться как физлицо-предприниматель.

Проект предусматривает предоставление денежной помощи на покупку всего необходимого до 150 тыс. грн.

Примечательно также то, что через три года возникнет возможность воспользоваться соответствующей программой повторно, подав заявку на микрогрант до 250 тыс. грн. По этому проекту, уже будет необходимо позаботиться о создании как минимум двух новых рабочих мест.

Для того, чтобы получить грант, необходимо сделать несколько шагов. А именно:

подать заявку и бизнес-план (доступны специальные шаблоны и инструкции);

загрузить документы на портале госуслуг "Дія";

пройти собеседование в центре занятости;

ждать решения от центра занятости — результат высветится в личном кабинете в "Дії";

заключить договор по микрогранту;

открыть соответствующий счет.

Ранее мы рассказывали, что украинкам, которые хотят заняться бизнесом, доступны гранты от БО "Жіночий простір". В рамках программы можно получить до 1 тыс. долларов.

Также сообщалось о том, что граждане могут принять участие в программе поддержки от Австрии до 7 тыс. евро. Заявки можно подавать до 26 июня.