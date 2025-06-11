Виплати до 150 тис. грн — хто з молоді може отримати допомогу у 2025 році

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році українська молодь має можливість скористатися грантовою урядовою програмою для посилення власної фінансової спроможності. В її рамках можна отримати до 150 тис. грн на втілення власних ідей.

Про це йдеться на порталі Державної служби зайнятості.

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Детальніше про програму підтримки української молоді

Йдеться про урядовий проєкт "Власна Справа", що дає змогу молоді реалізувати власні бізнес-ідеї та створити стартапи. Такою пропозицією можуть скористатися ті, хто має бажання почати власну справу, однак немає достатньої кількості фінансів.

Держава надає учасникам програми фінансову підтримку на старті. Кошти можна використати на такі потреби:

закупівля обладнання;

оренда приміщень;

всі необхідні витрати для запуску справи.

Відповідну ініціативу спільно реалізують Міністерство економіки та Державна служба зайнятості.

Хто і як може взяти участь у програмі

Згідно з умовами участі в програмі, правом отримати гранти наділена молодь від 18 до 25 років, яка має ідею з відкриття бізнес-справи та готова її втілювати.

При цьому для такої категорії громадян немає обов'язкової вимоги створювати робочі місця. Достатньо лише зареєструватися як фізособа-підприємець.

Проєкт передбачає надання грошової допомоги на купівлю всього необхідного до 150 тис. грн.

Примітно також те, що через три роки виникне можливість скористатися відповідною програмою повторно, подавши заявку на мікрогрант до 250 тис. грн. За цим проєктом, вже буде необхідно подбати про створення щонайменше двох нових робочих місць.

Для того, щоб отримати грант, необхідно зробити кілька кроків. А саме:

подати заявку та бізнес-план (доступні спеціальні шаблони та інструкції);

завантажити документи на порталі держпослуг "Дія";

пройти співбесіду в центрі зайнятості;

тримати рішення від центру зайнятості — результат висвітиться в особистому кабінеті в "Дії";

укласти договір щодо мікрогранту;

відкрити відповідний рахунок.

Раніше ми розповідали, що українкам, які хочуть зайнятися бізнесом, доступні гранти від БО "Жіночий простір". В рамках програми можна отримати до 1 тис. доларів.

Також повідомлялося про те, що громадяни можуть взяти участь у програмі підтримки від Австрії до 7 тис. євро. Заявки можна подавати до 26 червня.