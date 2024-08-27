Помощь для пенсионеров — кто из граждан имеет право на доплаты

Пожилой человек держит деньги. Фото: varta

Две категории пожилых людей имеют право на ежемесячную государственную помощь. Доплаты могут получать лица с инвалидностью в результате войны и участники боевых действий.

Такое право прописано в соответствующем постановлении, пишет Тelegraf.

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Речь идет о постановлении "Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий".

Для начисления есть важное условие — у гражданина пенсия должна быть ниже установленной нормы, а в целом размер для каждого будет индивидуальным.

Пенсионеры с инвалидностью в результате войны могут получать следующие пенсии:

первая группа — 15,347 тыс. гривен;

вторая группа — 12,396 тыс. гривен;

третья группа — 8,5 тыс. гривен;

Участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства — 4,958 тыс. гривен.

Если у таких граждан выплата меньше, чем указано, то ежемесячно будут начислять государственную адресную помощь в недостающем размере.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов гражданам доступна денежная помощь на аренду жилья от УВКБ ООН. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам Днепра и области.

Ранее мы писали, что жители двух областей, имеющих детей или лиц с инвалидностью, малообеспеченные, имеют право на дополнительную материальную помощь. Речь идет о жителях прифронтовых территорий Сумщины и Харьковщины.