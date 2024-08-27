Допомога для пенсіонерів — хто з громадян має право на доплати

Людина похилого віку тримає гроші. Фото: varta

Дві категорії людей похилого віку мають право на щомісячну державну допомогу. Доплати можуть отримувати особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій.

Таке право прописане у відповідній постанові, пише Тelegraf.

Читайте також:

Детальніше про держдопомогу для пенсіонерів

Йдеться про постанову "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій".

Для нарахування є важлива умова — у громадянина пенсія має бути нижча за встановлену норму, а загалом розмір для кожного буде індивідуальним.

Пенсіонери з інвалідністю внаслідок війни можуть отримувати такі пенсії:

перша група — 15,347 тис. гривень;

друга група — 12,396 тис. гривень;

третя група — 8,5 тис. гривень;

Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності — 4,958 тис. гривень.

Якщо у таких громадян виплата менша, аніж зазначено, то щомісяця нараховуватимуть державну адресну допомогу в розмірі, якого бракує.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів громадянам доступна грошова допомога на оренду житла від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат для жителів та переселенців Дніпра та області.

Раніше ми писали, що жителі двох областей, які мають дітей чи осіб з інвалідністю, є малозабезпеченими, мають право на додаткову матеріальну допомогу. Йдеться про мешканців прифронтових територій Сумщини та Харківщини.