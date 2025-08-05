Выплаты для детей в случае болезни — кто и как сможет оформить 6,4 тыс. грн

Человек держит купюры в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об изменениях в выплатах для больных детей, которым не установлена инвалидность, летом 2025 года. Речь идет об одном из видов государственной помощи, предусматривающем выплату до 6,4 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.

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По информации ПФУ, с июля 2025 года функцию назначения и выплаты государственной помощи на детей возложена на органы Пенсионного фонда.

Речь идет о помощи детям, которым не назначена группа инвалидности, однако имеют:

онкологические, онкогематологические заболевания;

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый);

острые или хронические заболевания почек четвертой степени;

дети, которые получили тяжелые травмы;

нуждаются в трансплантации органа;

нужна паллиативная помощь.

Соответствующий вопрос регулирует постановление правительства "Об утверждении Порядка назначения и выплаты госпомощи семьям с детьми".

Помощь для детей. Источник: ПФУ

Условия назначения и размер помощи

Соответствующая помощь предусмотрена не для всех. Граждане, имеющие детей с вышеуказанными болезнями, также должны подпадать под следующие требования:

врачи не установили ребенку инвалидность;

есть справка о заболевании ребенка, утвержденная приказом Минздрава № 407.

При оформлении помощи не учитывают среднемесячный совокупный доход семьи. Выплаты назначают с даты обращения и выплачивают полгода. Помощь могут назначить независимо от права на другие виды госпомощи.

Выплата средств будет происходить до установления ребенку инвалидности.

Размер выплат равен двум прожиточным минимумам для детей соответствующего возраста. Согласно закону о Госбюджете-2025, речь идет о таком уровне:

до шести лет — 5126 грн (один прожиточный минимум составляет 2563 грн);

от шести до 18 лет — 6392 грн (один прожиточный минимум — 3196 грн).

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