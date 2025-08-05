Виплати для дітей у разі хвороби — хто і як зможе оформити 6,4 тис. грн

Людина тримає купюри у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про зміни у виплатах для хворих дітей, яким не встановлена інвалідність, влітку 2025 року. Йдеться про один із видів державної допомоги, що передбачає виплату до 6,4 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.

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Що змінилось у виплатах на дітей влітку

За інформацією ПФУ, з липня 2025 року функцію призначення та виплати державної допомоги на дітей покладено на органи Пенсійного фонду.

Йдеться про допомогу дітям, яким не призначена група інвалідності, проте мають:

онкологічні, онкогематологічні захворювання;

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет першого типу (інсулінозалежний);

гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня;

діти, які отримали тяжкі травми;

потребують трансплантації органа;

потрібна паліативна допомога.

Відповідне питання регулює постанова уряду "Про затвердження Порядку призначення і виплати держдопомоги сім'ям з дітьми".

Допомога для дітей. Джерело: ПФУ

Умови призначення та розмір допомоги

Відповідна допомога передбачена не для всіх. Громадяни, які мають дітей з вищевказаними хворобами, також мають підпадати під наступні вимоги:

лікарі не встановили дитині інвалідність;

є довідка про захворювання дитини, затверджена наказом МОЗ № 407.

Під час оформлення допомоги не враховують середньомісячний сукупний дохід родини. Виплати призначають з дати звернення та виплачують пів року. Допомогу можуть призначити незалежно від права на інші види держдопомоги.

Виплата коштів відбуватиметься до встановлення дитині інвалідності.

Розмір виплат дорівнює двом прожитковим мінімумам для дітей відповідного віку. Згідно із законом про Держбюджет-2025, йдеться про такий рівень:

до шести років — 5126 грн (один прожитковий мінімум становить 2563 грн);

від шести до 18 років — 6392 грн (один прожитковий мінімум — 3196 грн).

Раніше ми писали, що українці можуть отримати грошову допомогу від Німеччини. Програма передбачає надання коштів для ВПО, які мають інвалідність.

Також ми повідомляли, що жінкам зі статусом "Мати-героїня" передбачена держвинагорода. У 2025 році її розмір становить близько 30 тис. грн.