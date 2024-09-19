Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Госбанки смогут частично приватизировать — детали закона arrow

Госбанки смогут частично приватизировать — детали закона

19 сентября 2024 14:12
Ксения Симонова - Редактор
Приватизация в Украине — госбанки смогут продать по частям
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине разрешили продажу части акций государственных банков. Соответствующий законопроект в целом поддержала Верховная Рада.

Об этом сообщил представитель финансового комитета ВРУ, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Читайте также:

Детальнее о частичной приватизации госбанков

Речь идет о проекте закона №11474 "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков", зарегистрированном главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

По данным нардепа, законопроект в целом поддержали 260 народных избранников.

В частности, документ предусматривает:

  • расширение круга потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;
  • разрешение на продажу любой части государства в финучреждении (а не только 100% акций государства, как предусматривает действующее законодательство);
  • учитывать вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор.

Законопроект запрещает допуск к участию в приватизации граждан страны-агрессора.

Какие банки могут частично продать

Как известно, в Украине насчитывается шесть государственных банков:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Укргазбанк;
  • Сенс Банк;
  • Первый инвестиционный банк.

Доля госбанков в "чистых" активах банков по состоянию на 1 июля текущего года составила 57%.

Ранее в финансовом комитете Верховной Рады сообщали, что ни при каких условиях во время войны не попадут под приватизацию как системные банки Ощадбанк и Укрэксимбанк, от функционирования которых зависит бюджетная и соцсфера.

Меморандумы с Международным валютным фондом предполагают, что государственные Сенс Банк и Укргазбанк будут готовить к приватизации.

Как заявил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов, продажа крупнейших госбанков маловероятна, вероятно, государство будет снижать долю в капитале банков, однако приватизация Ощадбанка во время войны вряд ли возможна. В ПриватБанке также считают, что продажа банка целесообразна только после завершения войны.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" жалуются на блокировку всей суммы на пенсионных счетах. В банке дали объяснение, почему на 100% закрывают доступ.

Ранее мы писали, что клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на блокировку карт, куда поступает пенсия. При этом объяснений такого шага со стороны банка нет.

Верховная Рада Ярослав Железняк закон приватизация банки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:56 Прав нет, а Mercedes есть — прокуратура хочет отобрать автомобиль у матери одесского таможенника

14:52 Германия передала Украине пакет военной помощи — что в него вошло

14:42 Динамо сделало Владимира Кличко своим новым амбассадором

14:40 Убийство Ирины Фарион — мать подозреваемого Зинченко дала комментарий

14:37 Германия срочно готовит военную помощь Украине из-за эскалации на фронте, — Reuters

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

14:35 Урсула фон дер Ляен встретится с Владимиром Зеленским — названа дата

14:34 Подозреваемого в убийстве Фарион оставили под стражей

14:27 Без Порта-Аненталь, но с Новым Парижем — Верховная Рада проголосовала за переименования на Одесчине

14:24 Грузовик с открытым прицепом в Киеве протаранил мост — видео

14:16 ТЦК мобилизировал весь технический состав художественного проекта МУР — подробности

14:56 Прав нет, а Mercedes есть — прокуратура хочет отобрать автомобиль у матери одесского таможенника

14:52 Германия передала Украине пакет военной помощи — что в него вошло

14:42 Динамо сделало Владимира Кличко своим новым амбассадором

14:40 Убийство Ирины Фарион — мать подозреваемого Зинченко дала комментарий

14:37 Германия срочно готовит военную помощь Украине из-за эскалации на фронте, — Reuters

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

14:35 Урсула фон дер Ляен встретится с Владимиром Зеленским — названа дата

14:34 Подозреваемого в убийстве Фарион оставили под стражей

14:27 Без Порта-Аненталь, но с Новым Парижем — Верховная Рада проголосовала за переименования на Одесчине

14:24 Грузовик с открытым прицепом в Киеве протаранил мост — видео

14:16 ТЦК мобилизировал весь технический состав художественного проекта МУР — подробности

Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Text

09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации