Приватизация в Украине — госбанки смогут продать по частям

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине разрешили продажу части акций государственных банков. Соответствующий законопроект в целом поддержала Верховная Рада.

Об этом сообщил представитель финансового комитета ВРУ, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Детальнее о частичной приватизации госбанков

Речь идет о проекте закона №11474 "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков", зарегистрированном главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

По данным нардепа, законопроект в целом поддержали 260 народных избранников.

В частности, документ предусматривает:

расширение круга потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;

разрешение на продажу любой части государства в финучреждении (а не только 100% акций государства, как предусматривает действующее законодательство);

учитывать вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор.

Законопроект запрещает допуск к участию в приватизации граждан страны-агрессора.

Какие банки могут частично продать

Как известно, в Украине насчитывается шесть государственных банков:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

Первый инвестиционный банк.

Доля госбанков в "чистых" активах банков по состоянию на 1 июля текущего года составила 57%.

Ранее в финансовом комитете Верховной Рады сообщали, что ни при каких условиях во время войны не попадут под приватизацию как системные банки Ощадбанк и Укрэксимбанк, от функционирования которых зависит бюджетная и соцсфера.

Меморандумы с Международным валютным фондом предполагают, что государственные Сенс Банк и Укргазбанк будут готовить к приватизации.

Как заявил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов, продажа крупнейших госбанков маловероятна, вероятно, государство будет снижать долю в капитале банков, однако приватизация Ощадбанка во время войны вряд ли возможна. В ПриватБанке также считают, что продажа банка целесообразна только после завершения войны.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" жалуются на блокировку всей суммы на пенсионных счетах. В банке дали объяснение, почему на 100% закрывают доступ.

Ранее мы писали, что клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на блокировку карт, куда поступает пенсия. При этом объяснений такого шага со стороны банка нет.