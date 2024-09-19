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Держбанки зможуть частково приватизувати — деталі закону

19 вересня 2024 14:12
Ксенія Симонова - Редактор
Приватизація в Україні — держбанки зможуть продати по частках
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні дозволили продаж частини акцій державних банків. Відповідний законопроєкт у цілому підтримала Верховна Рада.

Про це повідомив представник фінансового комітету ВРУ, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Детальніше про часткову приватизацію держбанків

Йдеться про проєкт закону №11474 "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків", зареєстрований головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

За даними нардепа, законопроєкт загалом підтримали 260 народних обранців.

Зокрема, документ передбачає:

  • розширення кола потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
  • дозвіл на продаж будь-якої частки держави у фінустанові (а не лише 100% акцій держави, як передбачає чинне законодавство);
  • враховування ймовірності, що в аукціоні може брати участь тільки один потенційний інвестор.

Законопроєкт забороняє допуск до участі у приватизації громадян країни-агресорки.

Які банки можуть частково продати

Як відомо, в Україні налічується шість державних банків:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Укрексімбанк;
  • Укргазбанк;
  • Сенс Банк;
  • Перший інвестиційний банк.

Частка держбанків у "чистих" активах банків станом на 1 липня поточного року становила 57%.

Раніше у фінансовому комітету Верховної Ради повідомляли, що за жодних умов під час війни не потраплять під приватизацію як системні банки Ощадбанк та Укрексімбанк, від функціонування яких залежить бюджетна та соцсфери.

Водночас, меморандуми з Міжнародним валютним фондом припускають, що державні Сенс Банк та Укргазбанк готуватимуть до приватизації.

Як заявив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, продаж найбільших держбанків є малоймовірним, ймовірно, держава знижуватиме частку в капіталі банків, однак приватизація Ощадбанку під час війни навряд чи можлива. У ПриватБанку також вважають, що продаж банку доцільний тільки після завершення війни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти держфінустанови "Ощадбанк" скаржаться на блокування всієї суми на пенсійних рахунках. У банку дали пояснення, чому на 100% закривають доступ.

Раніше ми писали, що клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на блокування карток, куди надходить пенсія. При цьому пояснень такого кроку з боку банку нема.

Верховна Рада Ярослав Железняк закон приватизація банки

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