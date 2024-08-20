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Госбанк изменил процедуру предоставления карт — кого коснется

20 августа 2024 14:55
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк изменил процедуру предоставления карт — что известно о новой услуге
Банковская карта. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

Государственный "ПриватБанк" обновил процедуру предоставления карт, расширив список стран, куда можно осуществлять заказ. В августе в списке появились Соединенные Штаты, Швейцария и Словения.

Об этом информирует пресс-центр банка.

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Подробнее о новой процедуре предоставления карт

В пресс-службе отмечают, что доставку карт в три новые страны можно заказать через Укрпочту.

Стоимость такой услуги будет бесплатной для всех клиентов до конца 2024 года. Речь идет о клиентах, которые перевыпустили платежную карту или открыли новую цифровую карту в "Приват24".

"ПриватБанк расширяет географию услуги международной доставки платежных карт клиентам. В августе в "Приват24" уже открыт заказ карт с доставкой Укрпочтой по любому адресу в США, Швейцарию и Словению", — сообщают в пресс-центре банка.

Сделать заказ новой или перевыпустить действующую карточку достаточно просто. Для этого достаточно подать заявку в несколько кликов в "Приват24".

Если есть желание заказать доставку новой пластиковой карты, то сначала нужно заказать Digital карту (виртуальную), а затем в меню "Все карты" заказать ее доставку.

 

приватбанк карты
Объявление. Источник: ПриватБанк

Список стран, куда клиенты ПриватБанка могут заказать доставку

Кроме США, Швейцарии и Словении, ПриватБанк наладил доставку банковских карт в следующие страны мира:

  • Польша;
  • Румыния;
  • Чехия;
  • Германия;
  • Молдова;
  • Литва;
  • Эстония;
  • Италия;
  • Латвия;
  • Словакия;
  • Венгрия (временно недоступна);
  • Великобритания;
  • Испания (временно недоступна).

В эти страны доставку карточек осуществляет "Новая почта", а в новые — Укрпочта.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка сетуют на некорректную работу терминалов самообслуживания, из-за чего есть случаи потери немалой суммы денег. В банке неохотно принимаются решать такие проблемы граждан.

Ранее мы писали, что клиент государственного "ПриватБанка" пожаловался о блокировании счета из-за операций с криптовалютой. Финучреждение оперативно закрывает доступ через жалобы с биржи Binance за мошенничество.

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