ПриватБанк изменил процедуру предоставления карт — что известно о новой услуге

Госбанк изменил процедуру предоставления карт — кого коснется
Государственный "ПриватБанк" обновил процедуру предоставления карт, расширив список стран, куда можно осуществлять заказ. В августе в списке появились Соединенные Штаты, Швейцария и Словения.
Об этом информирует пресс-центр банка.
Подробнее о новой процедуре предоставления карт
В пресс-службе отмечают, что доставку карт в три новые страны можно заказать через Укрпочту.
Стоимость такой услуги будет бесплатной для всех клиентов до конца 2024 года. Речь идет о клиентах, которые перевыпустили платежную карту или открыли новую цифровую карту в "Приват24".
"ПриватБанк расширяет географию услуги международной доставки платежных карт клиентам. В августе в "Приват24" уже открыт заказ карт с доставкой Укрпочтой по любому адресу в США, Швейцарию и Словению", — сообщают в пресс-центре банка.
Сделать заказ новой или перевыпустить действующую карточку достаточно просто. Для этого достаточно подать заявку в несколько кликов в "Приват24".
Если есть желание заказать доставку новой пластиковой карты, то сначала нужно заказать Digital карту (виртуальную), а затем в меню "Все карты" заказать ее доставку.
Список стран, куда клиенты ПриватБанка могут заказать доставку
Кроме США, Швейцарии и Словении, ПриватБанк наладил доставку банковских карт в следующие страны мира:
- Польша;
- Румыния;
- Чехия;
- Германия;
- Молдова;
- Литва;
- Эстония;
- Италия;
- Латвия;
- Словакия;
- Венгрия (временно недоступна);
- Великобритания;
- Испания (временно недоступна).
В эти страны доставку карточек осуществляет "Новая почта", а в новые — Укрпочта.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты ПриватБанка сетуют на некорректную работу терминалов самообслуживания, из-за чего есть случаи потери немалой суммы денег. В банке неохотно принимаются решать такие проблемы граждан.
Ранее мы писали, что клиент государственного "ПриватБанка" пожаловался о блокировании счета из-за операций с криптовалютой. Финучреждение оперативно закрывает доступ через жалобы с биржи Binance за мошенничество.
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