ПриватБанк блокує рахунки за операції з криптовалютою — що треба знати

Банківська картка.Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного "ПриватБанку" поскаржився про блокування рахунку через операції з криптовалютою. Фінустанова оперативно закриває доступ через скарги з біржі Binance за шахрайство.

Про це йдеться на порталі Мінфін, де можна лишати відгуки про роботу банку.

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Блокування рахунку в ПриватБанку через криптовалюту

Клієнт зазначив, що йому переказали кошти за криптовалюту. Скинула одна особа від третьої, надавши скріншот в переписку на біржі Binance. Тільки-но чоловік переказав криптовалюту, як його карту було заблоковано. Оскільки особа, яка переказала кошти, подала скаргу на нього за шахрайство.

"Зв'язавшись з службою підтримки в Binanc, давши докази блокування карти із-за продажу криптовалюти, Особу, А було одразу ж заблоковано на Binance", — повідомив він.

Далі він звернувся в службу підтримки ПриватБанку, надавши докази (відео переписки з цією особою на продаж криптовалюти і також в чаті був скрін переведених коштів, і відео переписки зі службою підтримки в Binanc). Однак після розгляду справи йому повідомили, що має повернути кошти, оскільки їх було скинуто від третьої особи.

"Поспілкувавшись з фахівцем, я зрозумів, що особа уже не перший раз надає скарги і повертає свої грн, при тому її ніхто не блокує. Ось так, друзі, можна займатись шахрайством і ПриватБанк буде не на вашій стороні. Це дуже прикро, так як працівники ПриватБанку можуть спокійно купувати верифіковані аккаунти на біржах і обманювати клієнтів", — припускає він.

Також він дорікнув на тон спілкування з фахівцем банку, який був "грубим і неадекватним".

"Коли я потребував зв'язати мене з іншим фахівцем, мені було відмовлено і вона закінчила розмову. Друзі, не рекомендую ПриватБанк!!!", — резюмував клієнт.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще треба знати

Нагадаємо, ПриватБанк радить деяким клієнтам вивести гроші в інший банк за результатами негативних підсумків фінансового моніторингу. Клієнтів ставлять перед фактом припинення співпраці, без пояснень.

Ми також повідомляли, що клієнти ПриватБанку нарікають на некоректну роботу терміналів самообслуговування, через що є випадки втрати чималої суми грошей. У банку неохоче беруться вирішувати такі проблеми громадян.