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Государственный Ощадбанк без предупреждений взимает комиссию с клиентов — что нужно знать

13 сентября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк может без предупреждения взыскать средства за услуги — детали жалобы
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы жалуются на взыскание комиссии за оплату коммунальных услуг в государственном банке без открытого объявления суммы. Сообщает постфактум о списании средств на услугу "Ощадбанк".

Об этом говорится на сайте "Минфин".

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Что не так со взысканием комиссии в Ощадбанке

Одна из клиенток на портале пожаловалась на финучреждение, рассказав о неприятном опыте при оплате коммунальных услуг со своего карточного счета.

Банк за всю процедуру нигде не упомянул о взыскании комиссии, только в конце женщина догадалась, что банк снял средства за услугу. Она считает, что банк должен работать прозрачно и предупреждать клиентов о всех необходимых суммах, которые должны взыскать за услуги.

"Оплачивая коммунальные услуги через Ощадбанк, случайно обратила внимание, предоставив на детали квитанции, что я оплачиваю с комиссией. При том, когда оплачиваю, я вижу сумму только за оплату услуг, нигде не отражается сумма комиссии! Даже сумма комиссии в приложении Ощадбанка я не вижу. Только зайдя в саму квитанцию, я случайно увидела, что есть комиссия. Это обман клиента! В ПриватБанке такого нет, что ты не видишь реально, какая комиссия. А в Ощадбанке у тебя вроде бы воруют эту комиссию, она нигде не отображается", — написала она.

Женщина обратилась к поддержке Ощадбанка и узнала, что, действительно, именно таким образом снимается комиссия и если пожилой человек, то он будет платить, думая, что проплата без комиссии, потому что показывает только сумму снятия без комиссии. И только в деталях информации клиент может узнать комиссию.

"Это очень коварная схема, не ожидала такого. Пожалуйста, измените это, не нужно говорить, мы же написали, я перечитала перед уплатой и видела, что сумма без комиссии снимается. Вы мошеннически скрываете и крадете комиссию на проплаты коммунальной услуги. Это крайне неправильно!", — подчеркнула клиентка.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке уточнили, как обменять купюры мелких номиналов на большие, не переплачивая. Также известно, что делать со старыми или поврежденными банкнотами.

Ранее мы писали, что в государственном "Ошдбанке" рассказали, при каких условиях могут назначать своим клиентам персонального менеджера. Это зависит от сумм, которыми оперирует гражданин.

Ощадбанк деньги банки банковские карты

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