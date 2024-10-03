Денежная помощь на обучение — кто имеет право на ваучеры в 30 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государство расширило возможности украинцев в бесплатной переквалификации. Теперь ваучеры предоставляют на обучение еще 16 профессиям и 15 специальностям, популярным на рынке труда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Новый список профессий и специальностей

В списке уже насчитывается 95 профессий и 60 специальностей, по которым можно бесплатно пройти курс обучения в учебных заведениях.

"Обновленный список профессий и специальностей для ваучеров на обучение содержит направления подготовки специалистов для восстановления инфраструктуры, жилищного фонда и энергетических объектов", — сообщают в ведомстве.

В частности, добавили профессию оператора дистанционно управляемых аппаратов, новые специальности — авиационная и ракетно-космическая техника, авионика, прикладная механика, физика и наноматериалы.

Список дополнили профессией пожарный-спасатель и специальностью пожарная безопасность.

В рамках расширения возможностей подготовки специалистов протезно-ортопедической сферы в список включили специальности биомедицинская инженерия, химические технологии, инженерия, рассказали в Минреинтеграции.

Кто может получить ваучер на обучение

Одноразовое право на ваучер предусматривается:

гражданам старше 45 лет, имеющим стаж в минимум 15 лет, до достижения пенсионного возраста;

уволенным со службы в органах внутренних дел, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, органов гражданской защиты, налоговой милиции, БЭБ в связи с оптимизацией или состоянием здоровья до достижения пенсионного возраста, при наличии выслуги не менее десяти лет;

уволенным с военной службы до достижения пенсионного возраста (при условии обращения в течение трех лет с даты увольнения);

внутренне перемещенным лицам трудоспособного возраста при отсутствии удачной работы;

лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы из-за вооруженной агрессии РФ, после увольнения;

лицам с инвалидностью при отсутствии требуемой работы;

лицам, которые были ранены во время военного положения, имели контузию, увечье или заболевание из-за военной агрессии, находясь в районах проведения боевых действий, в случае наличия рекомендаций в индивидуальном реабилитационном плане, независимо от наличия инвалидности.

Граждане должны иметь:

профессионально-техническое, профессиональное высшее или высшее образование:

не быть зарегистрированными в службе занятости как безработные.

Какую сумму предусматривает ваучер и как получить

Сумма ваучера в этом году выросла до 30,2 тыс. грн (не может превышать 10-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Если стоимость обучения превысит эту сумму, то работодатель или физлицо должны доплатить разницу самостоятельно.

Для получения ваучера заявку можно подать онлайн или лично обратиться в центр занятости.

В случае дистанционной подачи заявки специалист службы проработает форму и свяжется с заявителем в течение трех рабочих дней с даты заполнения анкеты.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам предлагают новую грантовую программу для предпринимателей. В ее рамках можно гарантированно получить 10 тыс. евро.

Также мы писали, что внутренне перемещенные лица могут получить дополнительную многоцелевую финансовую помощь УВКБ ООН. Регистрация на выплаты осенью 2024 года будет доступна в Хмельницкой области.