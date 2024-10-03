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Українці можуть отримати 10 тис. євро — деталі програми

3 жовтня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога для бізнесу — де можна отримати 10 тис. євро гранту
Євровалюта в руках. Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "Ощадбанк" пропонує нову грантову програму для українців. Вона доступна для підприємців одного з регіонів.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Керівник банку зазначив, що Ощадбанк бере участь у максимальній кількості грантових проєктів. За одним з них — пропонує нову грантову програму для підприємців Криворізького району Дніпропетровської області.

За словами Наумова, загалом Ощад є банківським партнером державної "єРобота", співпрацює з Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), що допомагає зменшувати вимоги до застави, а також надає кредитний кешбек для низки категорій позичальників.

Також банк залучений до реалізації програми мікрогрантів EU4Business. Ощад допоміг реалізувати проєкт грантової допомоги для жінок-підприємниць WNISEF, програму грантів від німецького уряду за участі GIZ та Шпаркас. Тепер йдеться про нову програму, яку реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП) за фінансування уряду Люксембургу через Люксембурзьке агентство розвитку (LuxDev).

"Ощад пропонує нову грантову програму для підприємців Криворізького району! Сьогодні було оголошено про черговий грантовий проєкт для підприємців за нашої участі", — йдеться у повідомленні.

 

гранти
Джерело: grants4kr

Як підприємцям долучитися до програми

Бізнес з Криворізького району може подавати заявки на кредитну підтримку з грантовим компонентом до кінця жовтня 2024 року.

Програма має два компоненти:

  • перший — інвестиційні гранти та гранти на поповнення оборотного капіталу мікропідприємств (до 10 тис. євро без поєднання з банківськими кредитами);
  • другий — гранти поєднані з банківськими кредитами для малих та середніх підприємств, з відшкодуванням до 50% суми інвестицій в основні засоби. Максимальний розмір відшкодування на одну інвестицію — 100 тис. євро для середніх підприємств.

Подати заявки та отримати більше інформації можна за наступним посиланням.

Також в контакт-центрі Ощадбанку можна отримати консультацію щодо грантової підтримки за тел.: 0 800 219 800.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським підприємцям у Харкові нададуть ваучери на відновлення бізнесу. Така можливість стала доступна в рамках діяльності Kharkiv Business Hub.

Також ми писали, що українські підприємці можуть отримати від держави до 15 тис. доларів на розвиток власної справи. Запуск грантової програми "Створюй" анонсували у Кабміні.

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08:26 Україна має намір зберегти перевагу над Росією у кількості дронів, — ISW

08:22 Ізраїль вдарив по центру Бейруту, є загиблі — ЗМІ

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