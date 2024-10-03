Грошова допомога на навчання — хто має право на ваучери у 30 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держава розширила можливості українців у безкоштовній перекваліфікації. Тепер ваучери надають на навчання ще 16 професіям та 15 спеціальностям, популярним на ринку праці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Читайте також:

Новий перелік професій і спеціальностей

У списку вже налічується 95 професій та 60 спеціальностей, за якими можна безкоштовно пройти курс навчання в освітніх закладах.

"Оновлений Перелік професій і спеціальностей для ваучерів на навчання містить напрями підготовки фахівців для відновлення інфраструктури, житлового фонду й енергетичних об'єктів", — повідомляють у відомстві.

Зокрема, додали професію оператора дистанційно керованих апаратів, нові спеціальності — авіаційна та ракетно-космічна техніка, авіоніка, прикладна механіка, фізика та наноматеріали.

Перелік доповнили професією пожежник-рятувальник та спеціальністю пожежна безпека.

В рамках розширення можливостей підготовки фахівців протезно-ортопедичної сфери у перелік включили спеціальності біомедична інженерія, хімічні технології, інженерія, розповіли у Мінреінтеграції.

Хто може отримати ваучер на навчання

Одноразове право на ваучер передбачається:

громадянам, яким більше 45 років, мають стаж у мінімум 15 років, до досягнення пенсійного віку;

звільненим зі служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, органів цивільного захисту, податкової міліції, БЕБ у зв’язку з оптимізацією чи за станом здоров’я до досягнення пенсійного віку, за наявності вислуги у щонайменше десять років;

звільненим з військової служби, до досягнення пенсійного віку (за умови звернення упродовж трьох років з дати звільнення);

внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності вдалої роботи;

особам, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи через збройну агресію РФ, після звільнення;

особам з інвалідністю за відсутності необхідної роботи;

особам, які під час воєнного стану були поранені, мали контузію, каліцтво чи захворювання через військову агресію, перебуваючи в районах проведення бойових дій, у разі наявності рекомендацій в індивідуальному реабілітаційному плані, незалежно від наявності інвалідності.

Громадяни повинні мати:

професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту:

не бути зареєстрованими в службі зайнятості як безробітні.

Яку суму передбачає ваучер та як отримати

Сума ваучера цьогоріч зросла до 30,2 тис. грн (не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Якщо вартість навчання перевищить цю суму, то роботодавець чи фізособа має доплатити різницю самостійно.

Щоб отримати ваучер, заявку можна подати онлайн або особисто звернутися у центр зайнятості.

У разі дистанційного подання заявки, фахівець служби опрацьовує форму та зв’яжеться із заявником протягом трьох робочих днів з дати заповнення анкети.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям пропонують нову грантову програму для підприємців. В її рамках можна гарантовано отримати 10 тис. євро.

Також ми писали, що внутрішньо переміщені особи можуть отримати додаткову багатоцільову фінансову допомогу від УВКБ ООН. Реєстрація на виплати восени 2024 року буде доступна у Хмельницькій області.