Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Государство повысило важную помощь до 3 тыс. грн — кто получит больше arrow

Государство повысило важную помощь до 3 тыс. грн — кто получит больше

24 сентября 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь по безработице частично вырастет — кто получит 3 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государство будет гарантировать украинцам больший минимальный размер пособия по безработице с 1 октября 2024 года. Госцентр занятости пересмотрел соответствующую сумму помощи.

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Telegram.

Читайте также:

Как изменится размер пособия по безработице

Как отмечается, сумма минимальной помощи вырастет на 500 гривен — до 3 тыс. гривен.

Повышение государственной помощи коснется:

  • граждан, имеющих не менее семи месяцев страхового стажа за последний год;
  • зарегистрированных внутренне перемещенных лиц.

В то же время, для людей без страхового стажа размер пособия останется неизменным — на уровне 1,5 тыс. гривен.

"Напомню, что Законом 2622 предусмотрено, что во время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней (лицам предпенсионного возраста — не более 360 календарных дней)", — сообщила Южанина.

Как известно, ранее выплаты пособия по безработице застрахованным лицам длились до 360 календарных дней, а лицам предпенсионного возраста — до 720 дней.

Кто и как может оформить пособие по безработице

Помощь по безработице оказывают гражданам после того, как получили статус безработного. Ее назначают центры занятости с первого дня после регистрации безработного по его личному заявлению установленной формы во время военного положения.

Подать заявление на получение финансовой помощи можно, заполнив заявление онлайн на портале государственных услуг "Дія".

Во время пребывания на временно оккупированной территории или на территории, где продолжаются боевые действия, статус безработного можно получить также:

  • через портал "Дія" (если есть квалифицированная электронная подпись);
  • сайт Госслужбы занятости www.dcz.gov.ua (раздел "Регистрация безработных");
  • чат-бот (телеграмм-канал/вайбер-канал "Госслужба занятости").

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы осенью 2024 года могут присоединиться к программе денежной помощи от БФ "Право на защиту", которую реализуют совместно с японской организацией "Peace Winds Japan". В ее рамках можно получить до 11 тыс. гривен на одного человека.

Также мы писали, что у жителей прифронтовых территорий остается мало времени на регистрацию на получение "зимней помощи". Речь идет о выплате 21 тыс. гривен.

финансовая помощь безработица деньги материальная помощь финансы денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

11:54 Удары по энергообъектам — в Минэнерго назвали самые проблемные регионы

11:49 Глава одесского ТЦК не указал пенсию сына в декларации — подробности скандала

обновлено:

11:40 У Милевского снова провели обыски — проблемы с договорными матчами

11:39 Львовщину накроет непогода — прогноз погоды на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

11:34 Вероятность вспышек на Солнце остается — что ждет метеозависимых сегодня

11:30 Зарплата в 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий Госслужбы занятости

11:23 Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов

11:21 Оккупанты сфальсифицировали приговор суда украинским военным в Мариуполе

11:17 В сети ходят слухи о маньяке в Одесской области — что говорит полиция

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

11:54 Удары по энергообъектам — в Минэнерго назвали самые проблемные регионы

11:49 Глава одесского ТЦК не указал пенсию сына в декларации — подробности скандала

обновлено:

11:40 У Милевского снова провели обыски — проблемы с договорными матчами

11:39 Львовщину накроет непогода — прогноз погоды на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

11:34 Вероятность вспышек на Солнце остается — что ждет метеозависимых сегодня

11:30 Зарплата в 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий Госслужбы занятости

11:23 Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов

11:21 Оккупанты сфальсифицировали приговор суда украинским военным в Мариуполе

11:17 В сети ходят слухи о маньяке в Одесской области — что говорит полиция

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Text

17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

17 сентября 2024

15:44 Взрыв огнетушителя во львовском колледже — в горсовете сообщили подробности