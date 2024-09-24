Помощь по безработице частично вырастет — кто получит 3 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государство будет гарантировать украинцам больший минимальный размер пособия по безработице с 1 октября 2024 года. Госцентр занятости пересмотрел соответствующую сумму помощи.

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Telegram.

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Как изменится размер пособия по безработице

Как отмечается, сумма минимальной помощи вырастет на 500 гривен — до 3 тыс. гривен.



Повышение государственной помощи коснется:

граждан, имеющих не менее семи месяцев страхового стажа за последний год;

зарегистрированных внутренне перемещенных лиц.

В то же время, для людей без страхового стажа размер пособия останется неизменным — на уровне 1,5 тыс. гривен.

"Напомню, что Законом 2622 предусмотрено, что во время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней (лицам предпенсионного возраста — не более 360 календарных дней)", — сообщила Южанина.



Как известно, ранее выплаты пособия по безработице застрахованным лицам длились до 360 календарных дней, а лицам предпенсионного возраста — до 720 дней.

Кто и как может оформить пособие по безработице

Помощь по безработице оказывают гражданам после того, как получили статус безработного. Ее назначают центры занятости с первого дня после регистрации безработного по его личному заявлению установленной формы во время военного положения.

Подать заявление на получение финансовой помощи можно, заполнив заявление онлайн на портале государственных услуг "Дія".

Во время пребывания на временно оккупированной территории или на территории, где продолжаются боевые действия, статус безработного можно получить также:

через портал "Дія" (если есть квалифицированная электронная подпись);

сайт Госслужбы занятости www.dcz.gov.ua (раздел "Регистрация безработных");

чат-бот (телеграмм-канал/вайбер-канал "Госслужба занятости").

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы осенью 2024 года могут присоединиться к программе денежной помощи от БФ "Право на защиту", которую реализуют совместно с японской организацией "Peace Winds Japan". В ее рамках можно получить до 11 тыс. гривен на одного человека.

Также мы писали, что у жителей прифронтовых территорий остается мало времени на регистрацию на получение "зимней помощи". Речь идет о выплате 21 тыс. гривен.