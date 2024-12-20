Депозиты в Ощадбанке — какие могут быть проблемы при снятии вкладов

Отделение банка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Государственное финучреждение "Ощадбанк" может устанавливать лимит в 1 тыс. гривен на снятие депозитных средств со счета по истечении срока действия. В финучреждении рассказали, как забрать всю сумму вклада.

Такое сообщение появилось на странице финучреждения в соцсети Facebook.

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Проблематичное снятие депозитов в Ощадбанке

Как говорится в одном из комментариев, дочь клиентки Ощадбанка описала проблему, с которой столкнулась ее мать по истечении срока действия банковского вклада.

Она утверждает, что финучреждение самовольно установило мизерный лимит на снятие средств с карты в 1 тыс. грн в день. Об этом узнала в кассе отделения, когда кассир выдала вместо всей суммы депозита только ту, которая равна лимиту. Ни горячая линия, ни менеджеры в отделениях банков не смогли помочь.

"Никому не советую оформлять депозит в Ощадбанке. Моя мать, пенсионерка 77 лет, 5 лет! держала депозит в Ощаде. При последнем истечении действия договора она закрыла его и попыталась снять деньги. И что же???? Банк самостоятельно установил лимит снятия с карты 1000 грн в день!! 1 тысячу в день! Женщина 77 лет, с больными ногами вынуждена будет ходить 2 месяца в банкомат, чтобы снять свои, свои деньги... Изменение лимита на карте в программе не помогает. Не оформляйте депозит в Ощадбанке. Иначе свои деньги вы долго и болезненно будете возвращать назад", — говорится в сообщении.

Женщина ходила в офис банка и консультировалась на горячей линии, однако ничего не изменилось.

Источник: Ощад в соцсетях

Что говорят в Ощадбанке

Сотрудник главного офиса Ощадбанка объяснил, как снять соответствующие ограничения на расходные операции.

"Если у вашей мамы установились ограничения на расходные операции, об этом приходит смс-сообщение, то достаточно обратиться в отделение банка с документами для актуализации данных. Работники внесут всю необходимую информацию и лимиты будут сняты. Также можно назначить визит на сайте банка на соответствующую дату и время, и менеджер будет ждать клиента", — сообщили в банке.

Согласно порядку, возврат срочного банковского вклада требует определенных действий, которые нужно совершить своевременно в письменной форме и в соответствии с прописанными условиями договора по депозиту:

в срок, предусмотренный договором вклада, следует письменно обратиться в банковское отделение с требованием вернуть вклад и проценты, как предусмотрено условиями соглашения в связи с истечением его срока;

работник банка обязан по договору вклада по требованию выдать депозит (или его часть), а также проценты по первому требованию вкладчика.

Напомним, в Ощадбанке рассказали, как действовать, если клиент забыл пин-код приложения Ощад24. Для его обновления предусмотрены несколько способов.

Также мы писали, что клиенты Ощадбанка теряют средства из-за плохой защиты. Вернуть деньги можно после расследования случая мошенничества правоохранительными органами.