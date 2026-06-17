Новые выплаты военнослужащим в 2026 году: когда начислят надбавки до 460 тысяч гривен

Военнослужащий ВСУ, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Военным введут дополнительное вознаграждение за выполнение сложных боевых задач и взятие оккупантов в плен. После объявления о новых надбавках многие военнослужащие интересуются, когда именно поступят деньги и нужно ли для этого подписывать новый контракт.

О порядке начисления выплат рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны.

В министерстве поясняют, что новая система мотивационных выплат введена постановлением Кабинета Министров № 768 от 12 июня 2026 года. При этом её нормы вступили в силу с 1 июня.

То есть военные, выполнявшие боевые задачи в июне, получат выплаты по новым правилам уже вместе с июльским денежным обеспечением.

В ведомстве также объясняют, что новые надбавки не привязаны к подписанию нового контракта.

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Получать их смогут все военнослужащие, которые будут выполнять перечисленные задачи, независимо от формы прохождения службы. Это касается как тех, кто подписал мотивационный контракт, так и мобилизованных, которые служат по старым контрактам.

Ранее Новини.LIVE писали, какие выплаты предусмотрены для ветеранов с инвалидностью вследствие войны. Государство предоставляет им единовременную денежную помощь. Размер зависит от группы инвалидности и может превышать 1,3 млн гривен. Средства выплачиваются после официального подтверждения статуса.

Также Новини.LIVE сообщали, что банковские карты военных могут блокировать. Чаще всего это происходит из-за долгов по кредитам или штрафам. При этом закон защищает часть военных выплат от ареста. Чтобы восстановить доступ к средствам, необходимо подтвердить их документами.