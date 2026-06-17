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Головна Фінанси Гроші за полонених і штурми: коли військові отримають нові виплати

Гроші за полонених і штурми: коли військові отримають нові виплати

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 08:00
Нові виплати військовим у 2026 році: коли нарахують надбавки до 460 тисяч гривень
Військовий ЗСУ, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Військовим запровадять додаткову винагороду за виконання складних бойових завдань та взяття окупантів у полон. Після анонсу нових надбавок чимало військовослужбовців цікавляться, коли саме надійдуть гроші та чи потрібно для цього підписувати новий контракт. 

Про порядок нарахування виплат розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міноборони.

У Міністерстві пояснюють, що нова система мотиваційних виплат запроваджена постановою Кабінету Міністрів №768 від 12 червня 2026 року. Водночас її норми почали діяти з 1 червня.

Тобто військові, які виконували бойові завдання у червні, отримають виплати за новими правилами вже разом із липневим грошовим забезпеченням.

У відомстві також пояснюють, що нові надбавки не прив'язані до підписання нового контракту.

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Отримувати їх зможуть усі військовослужбовці, які виконуватимуть перелічені завдання, незалежно від форми проходження служби. Це стосується як тих, хто підписав мотиваційний контракт, так і мобілізованих, які служать за старими контрактами.

Раніше Новини.LIVE писали, які виплати передбачені для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни. Держава надає їм одноразову грошову допомогу. Розмір залежить від групи інвалідності та може перевищувати 1,3 млн гривень. Кошти виплачують після офіційного підтвердження статусу.

Також Новини.LIVE розповідали, що банківські картки військових можуть блокувати. Найчастіше це трапляється через борги за кредитами чи штрафами. При цьому закон захищає частину військових виплат від арешту. Щоб відновити доступ до коштів, потрібно підтвердити їх документами.

виплати ЗСУ гроші військовослужбовці
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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