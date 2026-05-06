ПриватБанк нараховує клієнтам від 250 грн: як отримати у травні

До 25 травня клієнти держфінустанови "ПриватБанк" мають можливість гарантовано отримати 250 грн. Таку суму нарахують за здійснення деяких міжнародних міжбанківських переказів, якщо вони не відбувалися протягом останніх трьох місяців.

Про те, хто і як може отримати гроші від банку у травні, розповідають Новини.LIVE.

За що ПриватБанк нарахує 250 грн у травні

Згідно з інформацією фінустанови, йдеться про акційну програму з нарахування коштів за здійснення SWIFT-переказів шляхом використання картки міжнародної платіжної системи Mastercard у застосунку та на порталі "Приват24".

Банк одразу нарахує 250 грн за здійснення першого SWIFT-переказу із картою Mastercard від Привату, якщо вони не здійснювалися понад три місяці. Окрім того, раз у місяць виникне шанс взяти участь у розіграші 2 500 грн.

"Кожен SWIFT-переказ на суму від 250 дол. США (або еквівалент в іншій валюті) автоматично бере участь у щомісячному розіграші 2500 грн кешбеку. Учасник може отримати обидва заохочення", — пояснюють у пресслужбі.

Відповідною можливістю можуть скористатися громадяни, дотримавшись таких умов:

учасники досягли повноліття;

мають ідентифікаційний код;

є в наявності активна картка Mastercard від ПриватБанку (картка для виплат, картки Універсальна, Універсальна Gold, а також преміальні картки).

Правила участі в акції від ПриватБанку

За даними держбанку, за перший SWIFT-переказ отримати нарахування компенсації у 250 грн можна, виконавши кілька кроків. А саме:

необхідно у програмі "Привіт" у застосунку "Приват24" активувати відповідну акцію;

одержати/надіслати SWIFT-переказ з картою Mastercard від 250 доларів;

щоб узяти участь у розіграші кешбеку 2500 грн реєстрація не потрібна.

Учасникам та переможцям акції надійде push-повідомлення в застосунок "Приват24" або на е-пошту. Також результати розіграшу щодо кешбеку банк опублікує на сторінці акції.

