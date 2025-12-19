Якщо отримали пошкоджену посилки — що треба знати, аби нарахували компенсацію чи обміняли товар

Чоловік несе посилку. Фото: УНІАН

Українці часто купують товари онлайн, а потім замовляють їхню доставку на пошту. Однак не рідко буває так, що посилки прибувають пошкодженими.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Кіровоградській області пояснили, як діяти, якщо товар надійшов у неналежному стані.

Перевірка посилки

Коли ви прийшли на пошту забирати свою посилку, або ж вам її привіз кур'єр — уважно огляньте упаковку. Придивіться, чи на упаковці, часом, немає:

порваних або зім’ятих кутів;

пошкоджень;

слідів повторного відкриття або перемотування.

Якщо вам здається, що на коробці є пошкодження, тоді не варто отримувати посилку й підписувати документи. Перед цим обов’язково сфотографуйте чи зніміть на відео коробку. Це треба зробити з різних ракурсів, а ще — зафіксуйте дату отримання та номер накладної.

Акт про пошкодження

Якщо на коробці були пошкодження — складається акт. У документі мають бути зазначені:

характер і опис пошкодження;

стан упаковки;

номер відправлення;

дата та підпис (відмітка) співробітника служби доставки.

Цей акт відіграє чи не ключову роль під час подальших звернень.

Хто пошкодив товар

Якщо товар пошкодили ще до відправлення або єж його погано запакували, отримувачу треба сповістити про це продавця або зв'язатися зі службою підтримки маркетплейсу і:

продиктувати номер замовлення;

розповісти про проблему;

надіслати фото- та/або відеодокази;

долучити акт про пошкодження (за наявності).

Тоді споживач може розраховувати на те, що йому повернуть кошти, обміняють товар або ж виплатять компенсацію.

Посилка пошкодилася під час транспортування

У такому разі відповідальність несе служба доставки. Отримувач має подати письмову або електронну скаргу безпосередньо перевізнику, додавши:

фото- та відеопідтвердження;

копії чеків;

чітко сформульовані вимоги (наприклад, відшкодування збитків).

Що ще варто знати

