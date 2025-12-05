В Украине отменят беспошлинный порог на посылки — кто будет платить налог

Женщина подписывает посылку. Фото: Freepik

В Украине отменят беспошлинный порог на международные посылки стоимостью до 150 евро. Покупатели будут платить налог сразу при покупке товара в онлайн-магазинах или на популярных платформах, таких как AliExpress, Temu, Amazon или eBay и тому подобное.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко на площадке "Нової країни", цитирует LB.ua.

Что изменится в налогообложении посылок

По словам министра финансов, правительство планирует принять законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ — документ уже зарегистрирован в Раде. Также должно начаться налогообложение мелких международных посылок.

"Разговоры об этом мы начали еще два года назад. Некоторым это не понравилось. Но оказалось, что большинство маленьких посылок, которые завозятся в Украину, едут из одной страны, которая в геополитическом смысле является иногда недружественной к Украине", — отметил Марченко.

Он добавил, что большинство операторов, которые завозят легально и продают свои продукты, оказались неконкурентноспособными из-за засилья импортной продукции. И это существенно влияет на платежный баланс Украины. Ожидается, что налогообложение посылок выровняет частично негативные тенденции, которые есть на рынке.

В Украине будут вводить европейскую практику налогообложения — на этапе покупки в магазине, когда физическое лицо, которое покупает, платит налог сразу при покупке.

"Так это работает в Европейском Союзе. Мы и так должны были к этому прийти, просто придем уже через год. Не прямо с 1 января. У нас будет время для того, чтобы подготовиться и перестроиться", — резюмировал Марченко.

Как облагаются налогом международные посылки сейчас

По состоянию на 2025 год в Украине действует беспошлинный лимит — 150 евро на одну посылку. Если стоимость товара превышает 150 евро (вместе с доставкой), покупатель обязан уплатить налоги: НДС (20%) и пошлину (10%) на сумму превышения.

