Деньги на военной форме. Фото: Новини.LIVE

Во время службы украинские военнослужащие должны получать форму, обувь и другое вещевое имущество в соответствии с установленными нормами. Если положенные вещи не были выданы, вместо них можно потребовать денежную компенсацию. Порядок получения средств и размер возмещения зависят от обстоятельств службы и увольнения.

Об этом сообщили в Сумском областном ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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За какое неполученное имущество военным полагается компенсация

Украинское законодательство предусматривает выплату денег за имущество, которое военнослужащий должен был получить по нормам обеспечения, но фактически не получил.

Речь идет не о любых вещах, которые пришлось покупать самостоятельно, а о конкретных предметах, предусмотренных для военных. Это могут быть:

военная форма;

обувь;

личное снаряжение.

Для каждого предмета установлены нормы выдачи и сроки использования. Если срок получения определенной вещи уже наступил, но военному ее не выдали, он может претендовать на компенсацию ее стоимости.

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Могут ли мобилизованные получить компенсацию за форму

Вопрос выплат мобилизованным имеет отдельные особенности. В разъяснении от 29 апреля 2026 года Министерство обороны указало, что компенсация предусмотрена для военных, которые служили по контракту или занимали кадровые должности. Мобилизованных в этом перечне ведомство не указало.

В то же время существует решение Верховного Суда, которое может быть важным для мобилизованных военнослужащих.

В постановлении от 24 июня 2025 года по делу № 560/4729/24 Суд пришел к выводу, что запрет на выдачу мобилизованному при увольнении неполученного имущественного обеспечения, предусмотренный Инструкцией № 232, сама по себе не лишает его права на денежную компенсацию, гарантированную законом.

Верховный Суд отменил предыдущие решения, которыми военнослужащему было отказано в выплате, и направил дело на повторное рассмотрение.

Это решение не означает, что каждый мобилизованный автоматически получит деньги. Однако оно может стать аргументом для защиты своего права, если воинская часть отказывает в компенсации.

Как определяется сумма компенсации за имущество

Размер выплаты не устанавливается произвольно. Также его не рассчитывают по ценам, указанным в магазинах.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров № 178, расчетом занимается имущественная служба воинской части. Она выдает справку с указанием стоимости имущества, которое военнослужащий должен был получить, но не получил.

Сумма определяется по закупочным ценам, действующим на 1 января года, в котором производится выплата.

Именно справка от имущественной службы является основным документом для расчета компенсации.

Как военнослужащему оформить выплату перед увольнением

Если военнослужащий готовится к увольнению, вопрос о неполученном имуществе лучше решить заранее. Для этого нужно обратиться в имущественную службу своей воинской части.

Процедура предусматривает несколько шагов:

Обратиться в имущественную службу и проверить, какие предметы имущества принадлежали военнослужащему по нормам обеспечения, но не были выданы. Получить справку с указанием стоимости этого имущества. Подать командиру воинской части рапорт с просьбой выплатить денежную компенсацию. К нему необходимо приложить оригинал справки. Сохранить подтверждение подачи рапорта и ответ командования.

Согласно Порядку № 178 основанием для выплаты является приказ командира воинской части.

Можно ли получить компенсацию после увольнения

Увольнение с военной службы не означает, что возможность получить деньги за неполученное имущество утрачена.

В постановлении от 18 февраля 2026 года по делу № 380/12607/23 Верховный Суд подтвердил, что бывший военнослужащий может обратиться в свою воинскую часть по вопросу выплаты компенсации уже после увольнения.

В то же время меняется порядок обращения. Если человек еще проходит службу, он подает рапорт командиру. После увольнения необходимо обратиться в бывшую воинскую часть с письменным заявлением.

Поэтому даже если вопрос о компенсации не удалось решить во время службы, стоит обратиться в воинскую часть и получить официальный ответ.

Если в выплате откажут, устный ответ командования не должен быть последним словом. Военнослужащий может отстаивать свое право, ссылаясь на законодательство и заключения Верховного Суда.

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